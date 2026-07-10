Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de julio de 2026 RECELO

El “Colo” suma puntos con Milei y LLA, aunque le impondrían condiciones

¿La llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete afianza la relación o crea nuevos conflictos? La puja con Sebastián Pareja por la gobernación. Aunque nadie lo confirma ni desmiente, un rumor comenzó a circular con fuerza: si quiere ser candidato, Santilli debería afiliarse.

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