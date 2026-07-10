El “Colo” suma puntos con Milei y LLA, aunque le impondrían condiciones
¿La llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete afianza la relación o crea nuevos conflictos? La puja con Sebastián Pareja por la gobernación. Aunque nadie lo confirma ni desmiente, un rumor comenzó a circular con fuerza: si quiere ser candidato, Santilli debería afiliarse.
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En el entorno de Karina Milei, la todopoderosa Secretaria General de la Presidencia, aseguran que la hermana del Presidente comienza a aceptar que Sebastián Pareja no puede, ni debe, ser la única opción para disputar con el peronismo la Gobernación bonaerense. “Algunas encuestas que se mandaron a hacer muestran un bajísimo nivel de conocimiento de Sebastián por parte de la población”, aseguró una fuente libertaria a La Tecla, motivo por el que las acciones de Diego Santilli comenzaron a cotizar en la Casa Rosada.
Empujado por su ascenso en la estructura de poder (ahora es jefe de Gabinete, en reemplazo del vilipendiado Manuel Adorni, envuelto en escándalos judiciales por gastos dificilmente justificables), el Colo es evaluado con mayor simpatía por el mileismo puro, sobre todo después de su papel decisivo para dar vuelta la derrota de septiembre en las elecciones del año pasado, cuando encabezó la “patriada” tras el retiro de la candidatura de José Luis Espert, envuelto en casos de presunta corrupción.
“El tiempo de Santilli es ahora. Si no es ahora puede que se le pase el arroz”, sostienen, admitiendo que su lealtad al ideario liberal/libertario y la defensa del Ejecutivo y sus integrantes de manera indubitable, le ha permitido sumar puntos y entrar en la consideración de los Milei.
En mentideros libertarios admiten que la carrera por la sucesión ha comenzado, y que no habría que descartar que si el “Colorado” saca ventaja y termina siendo el elegido, pueda ser el propio Pareja su compañero de fórmula en 2027.
Aunque nadie lo confirma ni desmiente, un rumor comenzó a circular con fuerza: si quiere ser candidato, Santilli debería afiliarse a La Libertad Avanza y los cuatro legisladores que en él se referencian, los diputados Agustín Forchieri, Martín Endere, Julieta Quintero Chasman y Leticia Bontempo, sumarse al bloque libertario que preside el caputista Agustín Romo.