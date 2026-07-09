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Jueves, 9 julio 2026
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LOS PREPARATIVOS

Argentina entrenó sin lesionados y en condiciones para enfrentar a Suiza

La Selección Argentina llevó a cabo una práctica de recuperación sin contratiempos físicos. La principal novedad positiva fue que Cristian Romero superó la molestia que había sentido tras el partido ante Egipto y se encuentra en óptimas condiciones para ser titular en los cuartos de final

Argentina entrenó sin lesionados y en condiciones para enfrentar a Suiza
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La Selección Argentina entrenó este miércoles en Kansas City con el foco puesto en la recuperación tras la victoria ante Egipto en octavos de final. La jornada se desarrolló sin novedades negativas en el plantel.

 Por otro lado, Cristian “Cuti” Romero, quien había terminado el encuentro con una molestia en el gemelo izquierdo, se recuperó sin inconvenientes.

Según confirmaron fuentes del equipo, se trató únicamente de un calambre y el defensor estará disponible para ser titular frente a Suiza.

El resto de los jugadores también se encuentra en buenas condiciones físicas. Durante la sesión, los titulares realizaron trabajos regenerativos, mientras que quienes tuvieron menos minutos trabajaron en el campo.Los primeros quince minutos de la práctica estuvieron abiertos a la prensa.

El plantel continuará entrenando este jueves, mientras que el viernes será el día clave, con la definición del equipo y la conferencia de prensa de Lionel Scaloni.

Argentina se medirá ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 el sábado 11 de julio a las 22:00 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

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