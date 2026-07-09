Volver | La Tecla Nacionales 9 de julio de 2026 LA MESA CHICA

La Rosada define su hoja de ruta legislativa para el segundo semestre

Karina Milei, Santilli y Caputo encabezaron una reunión de casi dos horas centrada en la suspensión de las PASO, Zona Fría y la reforma del Banco Central.

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