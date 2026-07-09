La Rosada define su hoja de ruta legislativa para el segundo semestre
Karina Milei, Santilli y Caputo encabezaron una reunión de casi dos horas centrada en la suspensión de las PASO, Zona Fría y la reforma del Banco Central.
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La mesa política del Gobierno se reunió este miércoles en la Casa Rosada, en el primer encuentro tras la salida de Manuel Adorni del cargo. Participaron Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich, Eduardo "Lule" Menem, Ignacio Devitt, Fabián Fernández y Santiago Caputo. Según fuentes oficiales, el espacio pasará a reunirse semanalmente para hacer seguimiento de las iniciativas del Ejecutivo y de la agenda parlamentaria.
Durante casi dos horas, los presentes repasaron el estado de los proyectos legislativos prioritarios: la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que el Senado tratará el 16 de julio, y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, que se enviarán a Diputados desde el 20 de julio. Caputo presentó un informe económico con los datos del INDEC -construcción con suba de 6,3% mensual y 4,1% interanual en mayo- y actualizó los avances de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que impulsa junto a Sturzenegger. También se habló de la cobertura de salud de las fuerzas federales y del operativo preventivo ante la posible llegada de El Niño.
En su debut al frente de la coordinación política, Santilli informó sobre las negociaciones con gobernadores para sumar apoyos a las reformas del oficialismo, tras haber recibido horas antes al mandatario santafesino Maximiliano Pullaro. La apuesta legislativa central de LLA es la reforma electoral que suspende las PASO en 2027, para lo cual el Gobierno negocia con gobernadores aliados la habilitación de listas colectoras.
En paralelo, el oficialismo busca acelerar los cambios al régimen de Zona Fría -con media sanción en Diputados-, que reducen subsidios al gas salvo en Patagonia, Puna y Malargüe, con un ahorro fiscal estimado en más de $270.000 millones. Con la conducción política ya definida, el Gobierno apunta a reforzar su capacidad de negociación de cara a la segunda mitad del año legislativo.