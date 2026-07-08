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Miércoles, 8 julio 2026
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SIGUE EL ESCANDALO

Los incesantes ataques de Mauro Icardi a Yanina Latorre

En medio de la celebración por el triunfo de la Selección Argentina ante Egipto en el Mundial 2026, Mauro Icardi publicó una historia en Instagram con fuertes ironías dirigidas a Yanina Latorre, aludiendo a supuestos affaires de su marido Diego Latorre y reciclando una anécdota personal que la conductora había contado en televisión

Los incesantes ataques de Mauro Icardi a Yanina LatorreLos incesantes ataques de Mauro Icardi a Yanina Latorre
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Mientras el país festejaba la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 tras el agónico triunfo sobre Egipto, Mauro Icardi retomó su pelea pública con Yanina Latorre y redobló la ofensiva a través de una historia de Instagram.

El futbolista, actualmente sin club tras finalizar su contrato con el Galatasaray, publicó un texto irónico que apuntaba directamente a la conductora: “Aruzza, qué calladita estuviste hoy. ¿Cómo venimos con el enigmático? ¿Alguna idea? Segunda pista: si saco de noche a pasear los perros, ¿creés que alguna odontóloga me atenderá?”.

La chicana hace referencia al verdadero nombre de Yanina (Yanina Arruza) y retoma un episodio que la propia Latorre relató en el streaming Bondi Live. En ese momento, la panelista de SQP (América TV) contó la angustia que vivió un día cuando Diego Latorre salió a pasear al perro, tardó 45 minutos en regresar y no atendía el teléfono. “Le empecé a escribir por WhatsApp y no me contestaba. Está siempre con el teléfono en la mano”, relató.

La situación escaló hasta que Yanina salió en auto a buscarlo: “Cuando lo encontré, lo quise pisar con el auto. Me agarró un ataque, como que me imaginé que salía de una casa de una vecina”, admitió.Diego Latorre, presente en el programa, intentó quitarle dramatismo al relato con humor. “Tengo mala reputación, pero no para tanto. Paren un poco”, dijo.

El enfrentamiento entre Icardi y Latorre se inició a fines de junio, cuando la conductora reveló detalles sobre la ruptura entre el futbolista y la China Suárez, vinculándola a mensajes comprometedores y un escándalo en un boliche.

Desde entonces, Icardi respondió con ediciones de fotos, material de archivo sobre infidelidades pasadas de Diego Latorre y amenazas de revelar intimidades. Latorre contraatacó llamándolo “fracasado” y recordando su relación con Wanda Nara.

La guerra mediática no da señales de tregua. En su última publicación, Icardi cerró con un tono provocador: “Mañana te sigo atendiendo, Amoooooorrr”.


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