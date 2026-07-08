La Legislatura, tierra de acuerdos y desencuentros entre las tribus PRO y LLA
¿La llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete afianza la relación o crea nuevos conflictos? La puja con Sebastián Pareja por la gobernación. Con canales abiertos, amarillos y violetas han confluido en temas varios en lo legislativo.
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La Legislatura bonaerense es territorio de encuentos y desencuentos entre ambos sectores. Con canales abiertos, amarillos y violetas han confluido en temas varios con admirable fortaleza.
Días atrás, las bancadas que conducen Alejandro Rabinovich y Agustín Romo en Diputados estuvieron en la misma trinchera para reclamar una sesión especial por la situación del IOMA, finalmente frustrada.
Hace algunas horas, los diputados de ambos grupos firmaron un proyecto de ley para eliminar el cobro de Ingresos Brutos en las boletas de luz, agua y gas en la provincia de Buenos Aires.
La dinámica política también ha llevado a ambos bloques a disentir y votar en sentido contrario. A finales del año pasado, La Libertad Avanza condenó la aprobación del Endeudamiento y, de manera especial, la ampliación en la estructura directiva del Banco de la provincia de Buenos Aires, por el que el PRO colocó en el nuevo directorio ampliado al zarateño Matías Ranzini.
También votaron diferente un repudio a la intención de Milei de eliminar la Zona Fría: el PRO apoyó, LLA lo rechazó. Otro cortocircuito se produjo cuando el Senado definía representantes ante el Consejo de la Magistratura.
Los amarillos postularon al pergaminense Juan Manuel Rico Zini como suplente, alfil del intendente angelicista Javier Martínez. Sin embargo, Sebastián Pareja alegó un antiguo acuerdo con Diego Santilli para que ese sillón quede en manos de un libertario. La rencilla abrió una grieta que se saldó, gracias a un acuerdo con las huestes de Carlos Curestis, líder de la bancada libertaria, acordando dejar el tema para más adelante para no ahondar las diferencias.