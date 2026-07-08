Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de julio de 2026 NOTA DE TAPA

La Legislatura, tierra de acuerdos y desencuentros entre las tribus PRO y LLA

¿La llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete afianza la relación o crea nuevos conflictos? La puja con Sebastián Pareja por la gobernación. Con canales abiertos, amarillos y violetas han confluido en temas varios en lo legislativo.

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