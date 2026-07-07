Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de julio de 2026 BOLETIN OFICIAL

Buenas migas con los estatales: Kicillof habilita ascensos y un plus para empleados

El Gobierno bonaerense oficializó una reubicación excepcional para trabajadores de la Ley 10.430 que incluye ascensos de un grado, una bonificación del 20% para quienes alcanzaron el tope de su carrera y beneficios para agentes con funciones jerárquicas interinas, tras el acuerdo paritario.

Compartir