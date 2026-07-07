Buenas migas con los estatales: Kicillof habilita ascensos y un plus para empleados
El Gobierno bonaerense oficializó una reubicación excepcional para trabajadores de la Ley 10.430 que incluye ascensos de un grado, una bonificación del 20% para quienes alcanzaron el tope de su carrera y beneficios para agentes con funciones jerárquicas interinas, tras el acuerdo paritario.
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El gobernador Axel Kicillof volvió a enviar una señal de acercamiento hacia los trabajadores estatales. A través del Decreto 777/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo bonaerense puso en marcha una reubicación excepcional para el personal de planta permanente comprendido en la Ley 10.430, una medida acordada en el marco de las negociaciones paritarias que apunta a mejorar la carrera administrativa.
La decisión alcanza, desde el 1° de julio, a los agentes que al 30 de junio revistan en planta permanente con estabilidad y cuenten con al menos dos años de antigüedad. En esos casos, la Provincia dispuso el ascenso de un grado dentro del agrupamiento correspondiente, con la excepción de quienes ya hubieran sido reubicados en determinadas condiciones durante los últimos años.
El decreto también crea una bonificación remunerativa no bonificable denominada "Permanencia" para los trabajadores que ya se encuentran en la categoría máxima de su agrupamiento. Ese adicional será equivalente al 20% del sueldo básico de la categoría de revista y comenzará a percibirse a partir del 1° de julio, aunque será incompatible con otras bonificaciones vigentes.
Otro de los ejes de la medida beneficia a quienes vienen desempeñando funciones jerárquicas de manera interina. Los agentes que al 30 de junio hubieran ejercido como subdirectores o jefes de Departamento podrán solicitar una reubicación excepcional como personal de apoyo en categorías superiores, siempre que acrediten entre tres y cinco años de desempeño en esas funciones, diez años de antigüedad en la administración pública provincial y la aprobación del curso de Herramientas de Gestión para Mandos Medios del IPAP.
La norma aclara que estas reubicaciones no implican la titularización en los cargos jerárquicos, sino la transformación del cargo de revista del agente para reconocer la trayectoria desarrollada. Además, los trabajadores tendrán un plazo de 180 días hábiles desde la publicación del decreto para solicitar el beneficio y quienes posteriormente accedan a la jubilación conservarán los efectos de la reubicación y, en los casos previstos, de la nueva bonificación.
La iniciativa tiene como antecedente un acta paritaria firmada con los gremios estatales y, según argumentó el Gobierno, no constituye una política salarial tradicional sino una herramienta destinada a darle contenido efectivo a la carrera escalafonaria dentro de la administración pública bonaerense.