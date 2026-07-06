Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de julio de 2026 ESCENARIOS

La interna que Kicillof no puede apagar: definiciones en las urnas y una tregua que no se sostiene

El Gobernador reivindica ahora la herramienta que el año pasado había suspendido, en medio de una disputa por el liderazgo del peronismo bonaerense.

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