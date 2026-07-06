Desarrollo Agrario rompió el chanchito: $196 millones para proyectos del interior
El gobierno bonaerense aprobó el otorgamiento de $196 millones para financiar diez iniciativas productivas en ocho municipios del sudoeste provincial. Los aportes alcanzarán emprendimientos vinculados a la producción de alimentos, madera, avicultura y agregado de valor agroindustrial.
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El gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó la entrega de $196.036.570 en subsidios para financiar diez proyectos productivos en distintos municipios del sudoeste bonaerense. La medida fue oficializada mediante la Resolución 206 del Ministerio de Desarrollo Agrario y forma parte de la convocatoria "Agregando Valor en el Sudoeste Bonaerense", enmarcada en el Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense.
Según la resolución, durante la convocatoria se presentaron 27 iniciativas, que fueron evaluadas por un comité integrado por representantes del Consejo Regional para el Desarrollo del Sudoeste bonaerense. El análisis contempló criterios como impacto económico, generación de empleo, innovación, sustentabilidad ambiental y viabilidad técnica y financiera. Tras ese proceso se confeccionó un orden de mérito y finalmente se seleccionaron los primeros diez proyectos para recibir financiamiento.
Las iniciativas beneficiadas pertenecen a los municipios de Villarino, Tornquist, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Coronel Pringles, Guaminí, Patagones y Adolfo Alsina, y están orientadas al agregado de valor en producciones de hongos, quesos, aceites, almendras, madera, producción avícola, infusiones derivadas del olivo y establecimientos para faena de pequeños animales. El programa prevé cubrir hasta el 50% del presupuesto de cada proyecto, con un tope de $20 millones por iniciativa.
La resolución también establece que los beneficiarios deberán rendir cuentas sobre el destino de los fondos dentro de los 120 días posteriores al desembolso y cumplir con una serie de requisitos de difusión institucional, entre ellos incorporar la imagen del Ministerio de Desarrollo Agrario y del programa provincial "6 por 6" en la cartelería y material promocional vinculado a los proyectos financiados.
El gasto será imputado al Presupuesto General de la Provincia correspondiente al ejercicio 2026. Además, la norma deja sin efecto una resolución previa que preveía financiar la convocatoria con partidas presupuestarias de ejercicios anteriores, ya que los recursos no llegaron a ejecutarse durante 2025.