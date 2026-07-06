Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de julio de 2026 BOLETIN OFICIAL

Desarrollo Agrario rompió el chanchito: $196 millones para proyectos del interior

El gobierno bonaerense aprobó el otorgamiento de $196 millones para financiar diez iniciativas productivas en ocho municipios del sudoeste provincial. Los aportes alcanzarán emprendimientos vinculados a la producción de alimentos, madera, avicultura y agregado de valor agroindustrial.

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