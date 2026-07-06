Sin PASO y sin Cristina: el plan de Milei para que el peronismo se desangre solo
La Casa Rosada apuesta a que la eliminación de las primarias hunda al peronismo en una interna sin árbitro, mientras Karina Milei ya habla de reelección.
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Javier Milei dio inicio a una nueva etapa de gestión con la mirada puesta en su reelección de 2027. Después de un año y medio concentrado en estabilizar la economía y ordenar las cuentas públicas, el Presidente empezó a trabajar en simultáneo sobre dos factores que en la Casa Rosada consideran decisivos: construir una mayoría política mucho más amplia que la actual y sostener un programa financiero capaz de despejar las dudas sobre el pago de la deuda hasta 2027. La lógica que impulsó Diego Santilli lo resume: "los colores no definen", en referencia a la necesidad de sumar gobernadores del PRO, radicales, partidos provinciales e incluso sectores del peronismo descontentos con la conducción kirchnerista.
Uno de los factores centrales de esa estrategia es la eliminación o suspensión de las PASO, que el oficialismo ya no lee como una simple reforma electoral sino como una pieza clave para condicionar la reorganización del peronismo. Sin primarias, la interna entre Axel Kicillof y el kirchnerismo -tras la salida de Cristina Kirchner de la competencia por su condena e inhabilitación- quedaría trasladada exclusivamente a la negociación política, un escenario que en el Gobierno consideran favorable porque además abre la puerta a atraer dirigentes peronistas que ya no se sienten representados por Cristina.
El otro factor decisivo es la economía. Luis Caputo y Santiago Bausili trabajan en un programa financiero que apunta a garantizar los pagos de deuda durante 2027 y transmitir previsibilidad a los mercados. En la Casa Rosada apuestan a llegar a la elección con inflación estabilizada, empleo privado en crecimiento y un esquema cambiario sin sobresaltos, conscientes de que ningún oficialismo logró retener la Presidencia desde 2015 y de que, en todos esos casos, la economía terminó condicionando el resultado político.
En ese contexto se conoció una encuesta de RDT Consultores, dirigida por la analista Martha Reale, realizada sobre 1.360 casos de todo el país entre el 25 y el 30 de junio, con un margen de error de 3,3% y relevamiento 100% digital. El estudio ubica a Milei con el piso y el techo electoral más altos entre los seis candidatos evaluados: 20,6% de "voto seguro" y 19,9% de "voto probable", con un techo de 40,5%. Le siguen Axel Kicillof (13,8% de voto seguro, techo de 34,1%) y Patricia Bullrich (11,9%, mismo techo),mientras que Myriam Bregman (28,4%) y Mauricio Macri (27,1%) quedan más atrás.
La encuesta también marca que, en un eventual balotaje frente a Kicillof, Milei se impondría por cuatro puntos, y que en el escenario de primera vuelta saca una ventaja de 12,1 puntos sobre el gobernador bonaerense. Según Reale, "Milei gobierna con una gestión mayoritariamente desaprobada, pero frente a una oposición que no despega: su fortaleza es electoral, más que de gestión". El estudio detectó además un salto de ocho puntos en la preocupación por la corrupción durante junio, asociado a la exposición mediática de los casos $LIBRA y Manuel Adorni, que se metió entre las cuatro principales inquietudes de los argentinos.
Con todo, el humor social sigue tenso: para el 65% la situación económica es difícil o mala, y la sociedad se divide casi en partes iguales entre quienes creen que el ajuste "va a valer la pena" (42%) y quienes piensan que "no va a servir para nada" (40%). Aun así, la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo viene bajando desde marzo, y la oposición —según el propio estudio— no logra capitalizar el descontento: el peronismo, sumando a todos sus referentes, no supera el 24% de intención de voto.