Volver | La Tecla Nacionales 6 de julio de 2026 2027 A LA VISTA

Sin PASO y sin Cristina: el plan de Milei para que el peronismo se desangre solo

La Casa Rosada apuesta a que la eliminación de las primarias hunda al peronismo en una interna sin árbitro, mientras Karina Milei ya habla de reelección.

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