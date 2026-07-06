Volver | La Tecla Nacionales 6 de julio de 2026 COPA DEL MUNDO

Brasil, decime qué se siente: la Verdeamarela quedó afuera en octavos y Neymar se despidió

La Selección brasileña le dijo adiós al sueño mundialista. Perdió ante Noruega 2 a 1. Los dos goles de Erling Haaland sentenciaron a la pentacampeona a un nuevo retiro en octavos

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