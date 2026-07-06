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Brasil, decime qué se siente: la Verdeamarela quedó afuera en octavos y Neymar se despidió

La Selección brasileña le dijo adiós al sueño mundialista. Perdió ante Noruega 2 a 1. Los dos goles de Erling Haaland sentenciaron a la pentacampeona a un nuevo retiro en octavos

Brasil, decime qué se siente: la Verdeamarela quedó afuera en octavos y Neymar se despidió
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La Selección brasileña dijo adiós al sueño de conquistar su sexto título mundial tras caer por 1-2 ante Noruega en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Dos goles de Erling Haaland sentenciaron a la pentacampeona en uno de los mayores sorpresas del torneo.

El partido, disputado en territorio estadounidense, dejó en evidencia las falencias de un equipo que, pese a clasificar como uno de los favoritos, no pudo imponer su jerarquía ante una Noruega compacta, ordenada y letal en ataque. Haaland, en estado de gracia, fue la gran figura del encuentro y el verdugo de la Canarinha.

Brasil no superó los octavos de final por primera vez desde 1990. Se extiende a seis torneos consecutivos sin levantar la Copa del Mundo (último título: 2002). Bajo la dirección de Carlo Ancelotti, la Seleção mostró intermitencias durante el campeonato y pagó caro en la fase eliminatoria.

La decepción en Brasil es absoluta. Imágenes de silencio en las playas de Río, hinchas cabizbajos y un país que esperaba mucho más de su selección. Neymar, visiblemente emocionado, anunció su retiro de la selección tras el partido.

La eliminación genera un profundo debate en el fútbol brasileño: ¿es Brasil hoy más marca que equipo? ¿Se necesita un cambio estructural urgente? Las críticas hacia el cuerpo técnico y la dirigencia ya comenzaron a sonar fuerte.

Mientras tanto, Noruega celebra el pase a cuartos de final y escribe una de las páginas más gloriosas de su historia futbolística.

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