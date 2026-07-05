Ola polar: el frío extremo mantiene en alerta a más de 20 provincias

❄️ Maravillosa postal de la helada en Neuquén



Debido a las bajas temperaturas que afectan a varios puntos del país, en Neuquén, el Salto del Agrio, uno de los lugares más hermosos de Caviahue-Copahue, apareció congelado y brindó un espectáculo pocas veces visto.



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