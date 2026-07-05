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Ola polar: el frío extremo mantiene en alerta a más de 20 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional renovó las advertencias por bajas temperaturas que afectan gran parte del país. Hay alerta naranja en sectores de la provincia de Buenos Aires y Córdoba, mientras se espera que el frío intenso continue durante los próximos días.

Ola polar: el frío extremo mantiene en alerta a más de 20 provincias
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La intensa ola de frío que atraviesa la Argentina continúa provocando temperaturas extremas en buena parte del territorio nacional y mantiene bajo alerta a más de veinte provincias. La llegada de una masa de aire de origen antártico generó el día más frío del año en varias regiones, con registros por debajo de los valores habituales para esta época y un pronóstico que anticipa que las bajas temperaturas persistirán durante los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas amarillas y naranjas por frío extremo. La advertencia de mayor nivel alcanza a distintos sectores de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, donde las temperaturas representan un riesgo elevado para la salud, incluso para personas sanas si permanecen expuestas durante períodos prolongados.

En tanto, la alerta amarilla rige para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Chubut. Según el organismo, estas condiciones pueden tener un efecto moderado a alto sobre la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
 

En la Ciudad de Buenos Aires la temperatura mínima descendió hasta los -1 °C, mientras que en distintos puntos del conurbano bonaerense se registraron valores cercanos a los -5 °C. La alerta naranja comprende localidades bonaerenses como Tandil, Necochea, Balcarce, Tres Arroyos, Lobería, Chascomús, Dolores, Lobos, Saladillo y Navarro, entre otras.

El fenómeno también dejó imágenes poco frecuentes en distintas regiones del país. La combinación de bajas temperaturas y precipitaciones permitió el regreso de la nieve a ciudades como Mar del Plata, donde se registró una nevada por primera vez en 35 años. También hubo precipitaciones níveas en Tres Arroyos, Lobería, Sierra de los Padres, La Cumbrecita y Santa Rosa de Calamuchita, en Córdoba, y en Tafí del Valle, en Tucumán.
 

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana del SMN, la masa de aire polar continuará instalada sobre el centro y norte argentino durante los próximos días, con temperaturas que se ubicarán entre seis y diez grados por debajo de los promedios habituales para la época y nuevas heladas durante las madrugadas.

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires se espera una mejora gradual a partir del domingo. El pronóstico anticipa temperaturas mínimas cercanas a los 5 °C y máximas de hasta 9 °C, con aumento de la nubosidad y probabilidad de lloviznas. Desde el lunes comenzará un leve ascenso térmico, con máximas que rondarán los 12 °C, aunque el ambiente continuará siendo frío.

Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó evitar la exposición prolongada a las bajas temperaturas, utilizar varias capas de abrigo, calefaccionar los ambientes de forma segura y prestar especial atención a los grupos más vulnerables, como niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

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