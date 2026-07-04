Fuga libertaria en el Conurbano: el massismo le arrebató otra concejala a Milei y sigue la sangría en PBA
La edil de San Isidro Débora Ruiz Zeballos dejó La Libertad Avanza y se incorporó al Frente Renovador. Así se sumó al pase de un concejal libertario al espacio de Sergio Massa en Quilmes.
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La Libertad Avanza volvió a sufrir una baja en sus filas bonaerenses. La concejala de San Isidro Débora Ruiz Zeballos anunció este viernes su salida del bloque libertario y su incorporación al Frente Renovador, en un nuevo movimiento político que fortalece al espacio de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires y expone nuevas fisuras dentro del armado de Javier Milei.
La decisión se conoce apenas días después de un episodio similar en Quilmes, donde un concejal rompió con La Libertad Avanza para sumarse al massismo. En aquel distrito, además, la salida derivó en una reconfiguración del Concejo Deliberante y dejó en evidencia las tensiones internas que atraviesan al espacio libertario en territorio bonaerense.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, Ruiz Zeballos explicó que su incorporación al Frente Renovador fue el resultado de "un profundo proceso de reflexión" y sostuvo que encontró allí "un espacio con el que comparto una mirada sobre el presente y el futuro de San Isidro, basada en la cercanía con los vecinos, la gestión, el diálogo y la construcción de políticas públicas que mejoren la vida de todos".
La edil también justificó su alejamiento de La Libertad Avanza por diferencias con la conducción nacional y con el oficialismo local. "Esta decisión también responde a diferencias políticas con La Libertad Avanza y su presidente, Javier Milei, espacio al que representaba hasta el día de hoy y que me ha decepcionado por su pérdida de rumbo y de visión, que se fueron replicando en la pésima gestión que lleva adelante Ramón Lanús a nivel local", afirmó.
En ese sentido, agregó que está "convencida de que la política debe estar al servicio de la gestión y de las soluciones concretas" y aseguró que entendió que "era momento de dar un paso coherente con mis convicciones".
Por último, agradeció el recibimiento que le brindó el Frente Renovador y mencionó especialmente a Sergio Massa, Sebastián Galmarini y a los concejales massistas de San Isidro.
La salida de Ruiz Zeballos se suma a la del concejal de Quilmes, quien días atrás también abandonó La Libertad Avanza para incorporarse al Frente Renovador. En ese distrito, la ruptura tuvo además un fuerte impacto institucional, ya que derivó en una nueva conformación del bloque libertario y en cambios dentro de la dinámica legislativa local.
Con estos movimientos, el Frente Renovador comienza a capitalizar el desgaste interno de La Libertad Avanza en algunos municipios bonaerenses y suma nuevos dirigentes provenientes del espacio libertario. Al mismo tiempo, las fugas abren interrogantes sobre la solidez de la estructura política que el oficialismo nacional construyó en la provincia de Buenos Aires de cara a los próximos desafíos electorales.