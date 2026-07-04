Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de julio de 2026 OTRO CASO

Fuga libertaria en el Conurbano: el massismo le arrebató otra concejala a Milei y sigue la sangría en PBA

La edil de San Isidro Débora Ruiz Zeballos dejó La Libertad Avanza y se incorporó al Frente Renovador. Así se sumó al pase de un concejal libertario al espacio de Sergio Massa en Quilmes.

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