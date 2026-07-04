Volver | La Tecla Nacionales 4 de julio de 2026 BOLSILLOS AJUSTADOS

El ajuste de Milei te hace pollo: la crisis económica cambió la mesa de los argentinos

El Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) dio a conocer que la proteína animal más consumida ahora es la del ave. Las medidas del Gobierno nacional golpean de lleno en la vida cotidiana de los trabajadores.

Compartir