Amores fugaces bajo los flashes

Romances intensos, discretos o escandalosos que marcaron una época y que, con el paso del tiempo, se convirtieron en anécdotas nostálgicas
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El mundo del espectáculo está lleno de romances que marcaron una época y que, con el paso del tiempo, quedaron prácticamente en el olvido. Varias parejas generaron titulares, portadas y miles de comentarios, pero que hoy sorprenden al recordarlas.
Entre las uniones destacadas se encuentran Taylor Swift y Harry Styles que supieron salir durante un breve tiempo y luego siguieron por caminos separados.
Por otra parte, la estrella del séptimo arte pero también acérrimo defensor de la cienciología, Tom Cruise y Sofía Vergara mantuvieron un romance intenso pero con mucha discreción. Otros fueron Cameron Díaz y Jared Leto, entre otros
En Argentina, las estrellas que fueron pareja y casi nadie los recuerda son Sole Fandiño y Nico Cabré, el cantante español David Bisbal y China Suárez .
En sus primeras etapas, Tini Stoessel salía con una estrella adolescente, Peter Lanzani, Silvina Luna y El Polaco, Marcela Klosterboer y Mariano Martínez, entre otros.
Estas parejas, algunas fugaces y otras más recordadas, fueron tema de conversación durante meses.
Hubo declaraciones de amor, fotos exclusivas, rumores y escándalos que mantuvieron en vilo al público. Hoy, verlas juntas genera reacciones de sorpresa, nostalgia y comentarios divertidos.
El paso del tiempo transforma lo que alguna vez fue trending topic en una anécdota curiosa del espectáculo. Estos repasos nostálgicos recuerdan lo efímero que puede ser el amor bajo los flashes.