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La Scaloneta busca la victoria ante Cabo Verde

La Albiceleste intentará superar a uno de los equipos revelación del torneo que avanzó invicto

La Scaloneta busca la victoria ante Cabo Verde
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La Selección Argentina inicia la fase de eliminación directa del Mundial 2026 con un desafío exigente: enfrentar a Cabo Verde, una de las grandes sorpresas del torneo, por los 16avos de final.

El equipo de Lionel Scaloni, firme candidato a re

El partido se disputará este viernes 3 de julio a las 19:00 horas de Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida. Será la primera prueba de fuego en mata-mata para la Albiceleste, que llega con pleno de victorias en la fase de grupos.

La Scaloneta clasificó como líder del Grupo J tras mostrar solidez: goleó 3-0 a Argelia con triplete de Messi, venció 2-0 a Austria y superó 3-1 a Jordania con un equipo alternativo. Lionel Messi ya suma seis goles en el torneo y aparece como principal arma ofensiva.

Scaloni mantiene varias dudas en la formación, especialmente en ataque entre Lautaro Martínez o Julián Álvarez, y en la defensa central.

Cabo Verde, en su debut absoluto en un Mundial, realizó una campaña histórica. Avanzó segundo en el Grupo H detrás de España con tres empates: 0-0 ante España, 2-2 frente a Uruguay y 0-0 contra Arabia Saudita.

El encuentro podrá seguirse por Telefé, TyC Sports, TV Pública, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Argentina parte como amplia favorita, pero en la fase eliminatoria no hay margen para errores.

Un triunfo pondría a la Albiceleste en octavos de final y acercaría un paso más la defensa del título. Cabo Verde, sin presión y con nada que perder, promete pelear cada pelota. 

 

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