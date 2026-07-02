Volver | La Tecla Photoshop 2 de julio de 2026 OTRA VEZ

Nuevo round: sigue la guerra entre Wanda e Icardi mientras que la China se aleja

El futbolista abonó la cuota atrasada tras un fallo judicial adverso. Paralelamente, Eugenia “La China” Suárez tomó una decisión tajante, y Wanda Nara avanza en su carrera actoral con la oferta de protagonizar su segunda película

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