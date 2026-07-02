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Nuevo round: sigue la guerra entre Wanda e Icardi mientras que la China se aleja

El futbolista abonó la cuota atrasada tras un fallo judicial adverso. Paralelamente, Eugenia “La China” Suárez tomó una decisión tajante, y Wanda Nara avanza en su carrera actoral con la oferta de protagonizar su segunda película

Nuevo round: sigue la guerra entre Wanda e Icardi mientras que la China se aleja
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La relación entre Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez atraviesa un momento de alta tensión.  Sucede que la actriz habría abandonado hace cuatro días la casa que compartían en Nordelta conocida como “la casa de los sueños” tras una fuerte discusión.

El detonante habría sido el hallazgo de mensajes en el celular de Icardi en los que el futbolista pedía que le pasaran el teléfono de Ekaterina Ojeda (Eka), la modelo que había generado polémica días antes en un boliche de la Costanera.
Asimismo, la China se fue con sus dos hijos pequeños y un perro a su propiedad de San Jorge, donde actualmente reside de forma temporal. Sin embargo, Icardi intentó convencerla de volver, pero hasta el momento ella no accedió.

En paralelo, el delantero fue visto realizando compras y paseos solo con sus hijas Francesca e Isabella en un shopping de Nordelta, sin la presencia de Suárez. Además, extendió su estadía en el país.

En este contexto, Icardi regularizó una importante deuda alimentaria con su exesposa Wanda Nara. Así fue que abonó más de 400 mil dólares correspondientes a 18 meses de cuotas impagas (de 30 mil dólares mensuales), más intereses y costas del proceso. El pago se realizó por indicación de sus abogadas tras un fallo desfavorable de la Cámara Civil.

Mientras tanto, Wanda Nara sigue adelante con sus proyectos profesionales. La mediática ya finalizó el rodaje de su primera película como protagonista, ¿Querés ser mi hijo?, y ahora tiene en carpeta una segunda oferta: protagonizar Amas del rock, una comedia sobre tres amas de casa cuarentonas que deciden formar una banda de rock.

El panorama actual muestra a Icardi en un momento personal complicado, con su relación con La China Suárez en suspenso y una deuda millonaria ya saldada con Wanda Nara, quien por su parte continúa consolidando su carrera en el cine.

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