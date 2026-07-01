Volver | La Tecla Photoshop 1 de julio de 2026 DRAMATICO

Federica Pais habló tras la muerte de Ernestina

La periodista y conductora reapareció este martes en su programa para agradecer el apoyo recibido, expresar el profundo dolor familiar y explicar que necesitaba retomar la rutina para enfrentar el duelo tras el trágico fallecimiento

Compartir