Federica Pais habló tras la muerte de Ernestina

La periodista y conductora reapareció este martes en su programa para agradecer el apoyo recibido, expresar el profundo dolor familiar y explicar que necesitaba retomar la rutina para enfrentar el duelo tras el trágico fallecimiento
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La periodista Federica Pais rompió su silencio público este martes, apenas horas después del fallecimiento de su hermana Ernestina Pais, y lo hizo desde el estudio de su programa en la señal Argentina 12.
Durante su regreso al aire, la conductora se mostró conmovida y explicó que la decisión de volver al trabajo fue una forma de afrontar el duelo: “Necesitaba estar acá, retomar la rutina. Todos saben la espantosa pérdida que tuvimos, estamos en una locura y en un vértigo difícil de explicar”.
Agradeció las numerosas muestras de cariño que recibió la familia: “Hay una parte de uno que necesitaba agradecer las muestras de cariño, el respeto de tanta gente, que no sabíamos que quería tanto a Ernestina”.
También recordó el vínculo con su hermana: “Decirle que la amo, que más allá de cualquier cosa que puede haber pasado, ella y yo sabíamos lo que nos unía”.
Al referirse a las circunstancias de la muerte, expresó un atisbo de consuelo: “Cuando pasan estas cosas uno piensa que por suerte no sufrió, que de alguna manera está encontrando respuestas, que tanto buscó acá y que tanto le dolía”.
Además dirigió un mensaje especial a sus seres queridos: “Abrazo enorme a toda la familia, que estamos unidos, atravesando un momento muy doloroso, muy brutal, que nunca imaginamos que nos iba a pasar”.
Sobre su decisión de retomar las actividades laborales, agregó: “Les pido disculpas, necesitaba volver a trabajar. Me hace bien, este trabajo tiene algo de mágico y de jodido. Es mágico porque te obliga a pensar en otras cosas y yo lo necesitaba, espero que lo entiendan. Pero jodido porque te obliga también a hacer públicas cosas que a veces uno preferiría guardar”.
Ernestina Pais, conductora, actriz y hermana de Federica, falleció el viernes 26 de junio tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en el cruce de las calles Sáenz Peña y Elcano, en Tigre. Se dirigía al Teatro Niní Marshall para participar en la obra teatral El divorcio del año.
Sus restos fueron velados el domingo en la avenida Córdoba al 5000 y sepultados ese mismo día en el Cementerio de la Chacarita, en el Panteón de Actores.
La investigación judicial por el siniestro continúa en la Fiscalía de San Isidro.