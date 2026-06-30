Volver | La Tecla Photoshop 30 de junio de 2026 PASION Y EROTISMO

Luciana Salazar y su nuevo novio multimillonario: amor y viaje familiar en Miami

La modelo estaría en pareja con Eduardo Wassi, un exitoso empresario tecnológico. El hombre la acompañó a Miami junto a su hija Matilda y es dueño de varios departamentos de lujo en el Four Seasons

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