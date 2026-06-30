PASION Y EROTISMO
Luciana Salazar y su nuevo novio multimillonario: amor y viaje familiar en Miami
La modelo estaría en pareja con Eduardo Wassi, un exitoso empresario tecnológico. El hombre la acompañó a Miami junto a su hija Matilda y es dueño de varios departamentos de lujo en el Four Seasons
Con un estricto bajo perfil, Luciana Salazar se encuentra en el centro de los rumores amorosos.
Según trascendió de forma reciente, la conductora mantiene una relación formal con Eduardo Wassi, empresario tecnológico y multimillonario.
Asimismo, se indica que Wassi habría viajado con ella y su hija Matilda a Miami durante el Mundial 2026.
Por otro lado, el hombre es propietario de varios departamentos de lujo en el exclusivo Four Seasons de esa ciudad y también cuenta con propiedades en la zona sur del Gran Buenos Aires.
Se trata de un vínculo que llevaría varios meses aunque, hasta el momento, ninguno de los involucrados habló al respecto.
Vale mencionar que el hombre está separado y es padre de un hijo menor de edad.
Hasta el momento, Luciana no se pronunció sobre la información.