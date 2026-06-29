Los matrimonios más fugaces de Hollywood

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En el universo de Hollywood, donde las bodas suelen ser eventos deslumbrantes y mediáticos, algunas uniones han pasado a la historia precisamente por su corta duración.
Las relaciones intensas que comenzaron con gran expectación terminaron convirtiéndose en rupturas exprés y divorcios escandalosos.
Kim Kardashian y Kris Humphries contrajeron matrimonio en 2011 y se separaron solo 72 días después.
Asimismo, la actriz y cantante Jennifer Lopez vivió varias uniones breves, como su matrimonio con Ojani Noa que duró alrededor de 10 meses y con Cris Judd, que apenas superó los siete meses.
La diva eterna, Cher protagonizó enlaces fugaces, incluyendo su matrimonio con Gregg Allman, que duró aproximadamente cuatro años pero se considera breve en el contexto de las estrellas, además de otras uniones rápidas en Las Vegas.
La rubia debilidad, Pamela Anderson destaca por varios matrimonios cortos, entre ellos el de solo 12 días con el productor Jon Peters y el de cuatro meses con Kid Rock.
Renée Zellweger y Kenny Chesney estuvieron casados apenas cuatro meses.Luego, cada uno siguió su camino.
Otras parejas que se suman a esta lista de separaciones rápidas son Carmen Electra y Dennis Rodman, cuya unión en Las Vegas duró solo nueve días, y Britney Spears con Jason Alexander, que se casaron y anularon el matrimonio en tan solo 55 horas.
Estos matrimonios comparten un patrón común: comienzos apasionados bajo los flashes de las cámaras y finales precipitados marcados por la presión de la fama, agendas apretadas y la exposición constante.
Algunos duraron solo horas o días, mientras que otros se extendieron unos pocos meses, pero en todos los casos generaron un enorme impacto en la opinión pública.
Lejos de los cuentos de hadas tradicionales, estas historias reflejan la compleja realidad sentimental de las celebridades, donde el amor a menudo choca con las exigencias del estrellato.