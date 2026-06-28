Volver | La Tecla Nacionales 28 de junio de 2026 RELEVAMIENTO

Buenos Aires quedó entre las provincias con peor desempeño en transparencia fiscal

Según el último relevamiento de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la provincia de Buenos Aires quedó ubicada entre las ocho jurisdicciones con menor nivel de cumplimiento en la publicación de información fiscal.

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