Buenos Aires quedó entre las provincias con peor desempeño en transparencia fiscal
Según el último relevamiento de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la provincia de Buenos Aires quedó ubicada entre las ocho jurisdicciones con menor nivel de cumplimiento en la publicación de información fiscal.
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La provincia de Buenos Aires quedó ubicada entre las jurisdicciones con menor nivel de cumplimiento en transparencia fiscal, según el último informe elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). El relevamiento la ubicó dentro del Grupo IV, correspondiente a un cumplimiento bajo de las obligaciones previstas por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El estudio, realizado durante la primera quincena de abril de 2026 sobre la información publicada en los sitios oficiales de cada provincia, evaluó la disponibilidad de datos vinculados al Presupuesto 2026, la ejecución de gastos, el esquema de Ahorro-Inversión-Financiamiento, la deuda pública y la planta de personal.
Buenos Aires quedó, junto a Mendoza y otras seis provincias, dentro del grupo de jurisdicciones que presentaron mayores niveles de incumplimiento en la publicación de información fiscal. En contraste, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos alcanzaron la máxima calificación con 100 puntos y fueron incluidas en el Grupo I de cumplimiento estricto.
El ranking también mostró un deterioro general en los niveles de transparencia a nivel nacional. Según ASAP, el promedio de cumplimiento bajó de 74,3 puntos en septiembre de 2025 a 70,9 en la última medición. Si la comparación se realiza con marzo del mismo año, la caída alcanza los 6,8 puntos.
Desde la entidad señalaron que la medición busca evaluar el grado de acceso público a la información fiscal y promover mejores prácticas en la administración de los recursos estatales. Entre los aspectos relevados se encuentran la publicación de los presupuestos, la ejecución del gasto y los datos vinculados al funcionamiento del Estado provincial.