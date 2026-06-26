Fin: renunció Manuel Adorni y Santilli será su reemplazo
El exvocero y exjefe de Gabinete debió dar un paso al costado en medio del escándalo político y judicial por sus extravagantes gastos. El ministro del Interior será su sucesor y cuenta con respaldo de las principales figuras del gobierno.
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Se terminó la espera. El (ahora ex) jefe de gabinete de ministros del gobierno libertario, Manuel Adorni, dejó finalmente su cargo en medio del escándalo político y judicial suscitado por las revelaciones sobre sus extravagantes gastos de los últimos dos años y las explicaciones contradictorias y poco convincentes sobre el origen de su fortuna.
Tras varios meses de permanencia en el cargo a pesar de la investigación en curso en la Justicia y los intentos de la oposición por someterlo a interpelación e incluso removerlo, período a lo largo del cual el presidente de la Nación, Javier Milei, no dejó de respaldarlo enfáticamente, Adorni se fue del gobierno mileísta.
Durante la jornada hubo una reunión entre Adorni y Javier Milei, quien lo recibió en la Quinta de Olivos para ultimar los detalles de su salida. Quien será nuevo Jefe de Gabinete es Diego Santilli, quien cuenta con el respaldo del presidente, Karina Milei y Santiago Caputo. El ministro del Interior le ganó la pulseada al canciller Pablo Quirno y al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.
Santilli llega a la jefatura de gabinete como una de las figuras más importantes del gobierno. Ganó la elección en la provincia de Buenos Aires luego de la baja de la candidatura de José Luís Espert y luego asumió en el ministerio del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán.
Con este movimiento, todo parece indicar que el área de Interior será absorbida por la jefatura de Gabinete. Ignacio Devitt pica en punta para ser el reemplazo de Diego Santilli, que será presentado durante el domingo en su nuevo rol en el gobierno.
A través de su cuenta de X, el exjefe de Gabinete publicó una extensa carta dirigida al presidente Javier Milei explicando los motivos de su salida: “Gracias. Gracias por entender las razones y entenderme a mí: por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación”.
Con una postura víctima sobre sus acusaciones, añadió: “Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia. Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados”.
“Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas: viajes que nunca existieron, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado o con empresas públicas, mansiones y autos lujosos, "granjas cripto" operadas en complicidad con la Custodia Presidencial, nepotismo, gastos personales pagados con fondos públicos, la existencia de un supuesto pendrive "lleno de dólares" (sí Presidente, un pendrive “lleno de dólares”), sociedades en Uruguay, cirugías estéticas de miles de dólares, y decenas de falsedades más. Incluso han sugerido que he pagado millones para que no hablen de mí”, argumentó.
Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor.
“Permítame tomarme el atrevimiento de felicitar y agradecer a mis equipos de trabajo que desde mi anterior lugar en el gobierno han hecho todo para que sus objetivos se cumplan. Gracias a ellos también por haberlo dado todo. Gracias también a los equipos de los ministerios y a cada uno de sus ministros por el afecto, el apoyo y, sobre todo, por empujar día a día hacia el norte que ha fijado usted, Presidente. Gracias también a todos los que me apoyaron, dentro y fuera del gobierno. Gracias a quiénes sin conocerme, supieron entre tanta mentira, leer la verdad. Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la conciencia tranquila y firme en mis convicciones”, cerró el exfuncionario.
La renuncia de Adorni desactiva las movidas iniciadas en el Congreso para someterlo a una interpelación y también para presentar una moción de censura destinada a removerlo, justo cuando el expresidente Mauricio Macri dijera en Mar del Plata que ordenaría a sus legisladores votar a favor por la interpelación. Pero no desactiva la pesquisa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
El escándalo estalló por casualidad, cuando la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, fue identificada en una foto correspondiente a un viaje de Milei a los Estados Unidos acompañado de una comitiva oficial. Adorni salió a defender la decisión de llevar a su mujer en el avión presidencial, pero pronto empezaron a aparecer, en cascada, revelaciones sobre otros viajes costosos, compras y reformas de inmuebles y de artículos suntuarios, como televisores, monitores de computadora, un flipper de 8000 dólares y ropa de cama por un monto similar.