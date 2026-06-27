Volver | La Tecla Nacionales 27 de junio de 2026 DOLOR INTENSO

La familia de Ernestina Pais: Benicio, Federica y la ausencia de su padre

Más allá de su carrera, Ernestina Pais siempre destacó el amor por su hijo Benicio, la relación con su hermana Federica y el respeto mutuo que mantuvo con su ex pareja Alejandro Guyot tras su separación

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