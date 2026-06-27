Volver | La Tecla Nacionales 27 de junio de 2026 HORAS DETERMINANTES

Crece la incertidumbre por la continuidad de Manuel Adorni en el gobierno

El presidente regresó de su viaje a España y y recibe al Jefe de Gabinete para definir su futuro. Hubo reuniones en Casa Rosada donde dos dirigentes pican en punta para sucederlo.

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