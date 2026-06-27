Crece la incertidumbre por la continuidad de Manuel Adorni en el gobierno

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La interna en la Casa Rosada sumó un nuevo capítulo y el futuro de Manuel Adorni quedó envuelto en una fuerte incertidumbre. Mientras el presidente Javier Milei regresaba este sábado de su gira por España, en el Gobierno aguardaban una definición sobre la continuidad del funcionario, luego de una jornada marcada por reuniones, versiones cruzadas y especulaciones sobre un eventual reemplazo.
Durante el viernes, con el mandatario aún en Madrid, se intensificaron los movimientos políticos en Balcarce 50. Sectores alineados con Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo coincidieron en la necesidad de resolver la situación del funcionario, alimentando las versiones sobre una inminente salida.
Los rumores crecieron a partir de distintos encuentros que se desarrollaron en la Casa Rosada. Uno de ellos fue encabezado por Adorni junto a su equipo de trabajo, mientras que otra reunión reunió a Karina Milei con Martín Menem y Diego Santilli, lo que rápidamente despertó interpretaciones sobre un posible recambio dentro del gabinete nacional.
También trascendió el nombre de Pablo Quirno como una alternativa, aunque dentro del oficialismo aseguran que esa posibilidad perdió fuerza frente a otras opciones.
Pese a la intensidad de las negociaciones, la conducción libertaria resolvió postergar cualquier anuncio hasta el regreso de Milei al país. En el entorno presidencial consideran que una decisión de semejante magnitud debía contar con la aprobación directa del jefe de Estado, quien mantiene la última palabra sobre la conformación de su equipo.
En paralelo, durante los últimos días comenzaron a registrarse cambios en la distribución de funciones dentro del Gobierno, con una reorganización de la estrategia comunicacional que redujo parte de las responsabilidades del funcionario. A esto se suma la presión política proveniente del Congreso, donde distintos sectores impulsan iniciativas para apartarlo del cargo.
Las especulaciones aumentaron después de que el propio Milei, durante una entrevista concedida en España, dejara abierta la posibilidad de desplazar a un integrante de su gabinete si la Justicia avanzara con una condena en su contra, una declaración que fue interpretada como una señal hacia la situación interna.
En este escenario, en la Casa Rosada no descartan que durante las próximas horas pueda concretarse una renuncia, aunque cerca del Presidente evitan confirmar esa posibilidad y sostienen que la decisión definitiva todavía no fue adoptada.
Entre los nombres que aparecen mejor posicionados para ocupar un lugar de mayor peso dentro del gabinete figura Diego Santilli, quien mantiene vínculos fluidos con gobernadores, dirigentes del PRO y referentes del Congreso. Su eventual incorporación también sería leída como un gesto para fortalecer la relación política entre La Libertad Avanza y uno de sus principales aliados parlamentarios.
Con el Presidente nuevamente en el país, las próximas horas serán determinantes para definir si el Gobierno mantiene la actual estructura o avanza con una de las modificaciones más relevantes desde el inicio de la gestión.