Cooperativistas incendiaron la municipalidad de La Plata por una protesta laboral
Junto a organizaciones sociales se movilizaron a Plaza Moreno en el marco de un vencimiento de una licitación pública para los servicios de mantenimiento de la ciudad. Hubo vidrios rotos y varios sectores de la municipalidad incendiados. Hay más de 20 detenidos tras los incidentes
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Una protesta de cooperativistas frente a la Municipalidad de La Plata terminó este viernes con graves incidentes, que incluyeron la rotura de vidrios del Palacio Municipal y un foco de incendio en el acceso al edificio, en medio del conflicto generado por el nuevo esquema de contratación de los servicios de mantenimiento urbano.
La manifestación coincidió con el cierre del plazo para la compra de pliegos de la licitación pública impulsada por la administración comunal para adjudicar las tareas de limpieza de zanjas, corte de césped y barrido en todo el distrito. Desde las 13.30 de este viernes finaliza esa etapa del proceso administrativo.
La convocatoria fue realizada por algunas organizaciones sociales como el Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE); el Frente Popular Darío Santillán y otras agrupaciones para respaldar a los cooperativistas que impulsaban la protesta.
Los manifestantes rechazaron la decisión del Municipio de dejar de contratar cooperativas de manera directa, modalidad que venía aplicándose desde hace más de una década. Durante la protesta, los cooperativistas cortaron la circulación sobre la calle 12, entre 51 y 53, y posteriormente intentaron ingresar al Palacio Municipal, donde se produjeron los mayores disturbios.
En ese contexto, se registró la rotura de vidrios del edificio comunal y un incendio en la puerta de acceso, lo que obligó a intervenir para controlar la situación.
Desde la Comuna sostienen que el cambio en el sistema de contratación responde a la necesidad de adecuarse a la normativa vigente. La Ley Orgánica de las Municipalidades establece que la adjudicación de obras y servicios públicos debe realizarse mediante licitación pública, con el objetivo de garantizar mayor transparencia en los procedimientos administrativos.
Además, según indicó Diario El Día, el Tribunal de Cuentas bonaerense había intimado al Municipio para que dejara sin efecto las contrataciones directas con cooperativas, por lo que la administración local resolvió avanzar con el nuevo mecanismo para la prestación de estos servicios.
Según trascendió, el sistema de contratación directa representaba un gasto cercano a los 6.000 millones de pesos anuales y, de acuerdo con estimaciones oficiales, el proceso licitatorio permitiría reducir significativamente ese costo para las arcas municipales.
La tensión creció a medida que avanzaba la jornada y derivó en los hechos de violencia registrados frente al edificio municipal, mientras continúa la incertidumbre entre las cooperativas afectadas por el cambio en la modalidad de contratación.
Tras los hechos, hubo un saldo de veinte personas detenidas. Varios de ellos pertenecientes al Movimiento de Trabajadores Excluídos