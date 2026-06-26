Nacho Levy: del activismo en los barrios a las graves acusaciones

Ignacio “Nacho” Levy, uno de los referentes más visibles del activismo social argentino y principal cara de La Garganta Poderosa, se encuentra en el centro de una fuerte polémica tras la denuncia pública de su expareja, la reconocida psicóloga y sexóloga Cecilia Ce, quien lo acusó de haber ejercido violencia psicológica, manipulación emocional, control y hostigamiento durante su relación.



La situación, que explotó en las redes sociales en las últimas horas, generó una rápida repercusión y abrió un intenso debate sobre las conductas en el ámbito militante y las dinámicas de abuso en parejas de alto perfil público.



Levy es periodista, docente y militante popular con una trayectoria consolidada en la defensa de los sectores más vulnerables. Surgió como uno de los impulsores y principales voces de La Garganta Poderosa, la revista y medio comunitario de la organización La Poderosa, nacida en villas y barrios populares de todo el país.



A lo largo de los años, su trabajo se centró en visibilizar problemáticas como la violencia institucional, el derecho a la vivienda digna, los reclamos por mejores condiciones de vida, los derechos humanos y la comunicación popular desde los territorios.



Su figura se volvió habitual en medios nacionales, actos, entrevistas y charlas, donde representaba las demandas de los barrios, manteniendo además una cercanía con dirigentes y gobiernos kirchneristas.



Con un perfil urbano y combativo, Levy se posicionó como un comunicador que busca llevar las voces de los sectores populares a la agenda pública, combinando militancia con un rol activo en la producción de contenidos periodísticos y educativos.



En el plano personal, Levy tuvo una relación muy mediática con la actriz y cantante Gloria Carrá entre el año 2020 y fines de 2023. Aquel vínculo comenzó de manera virtual durante la pandemia, se convirtió en un “flechazo” según las propias palabras de la artista y fue seguido de cerca por la prensa, con apariciones conjuntas, mensajes públicos y una exposición constante en redes sociales.



Tras la separación, Levy oficializó hacia fines de 2025 su pareja con Cecilia Ce, una de las divulgadoras más importantes de educación sexual y emocional en Argentina. La relación se mostró públicamente con fotos familiares, declaraciones de amor, apariciones conjuntas en eventos y una imagen de estabilidad y complicidad que generaba simpatía entre sus seguidores. Ambos proyectaban un vínculo maduro, donde se destacaba el apoyo mutuo entre dos figuras públicas con agendas sociales y culturales fuertes.Sin embargo, esa imagen se derrumbó de manera abrupta.

Cecilia Ce decidió romper el silencio y relató en sus redes sociales haber vivido una dinámica de violencia psicológica sostenida, con patrones de manipulación, control constante y hostigamiento que afectaron profundamente su salud emocional.

Según su testimonio, Levy ejercía un seguimiento exhaustivo de sus actividades, provocaba discusiones prolongadas que le impedían descansar y utilizaba estrategias de desgaste que desequilibraban su sistema nervioso. “Por suerte pude salir”, escribió la sexóloga, acompañando su publicación con mensajes de empoderamiento dirigidos a otras mujeres que puedan estar en situaciones similares. Su denuncia fue clara, directa y acompañada de reflexiones sobre cómo estas conductas se camuflan muchas veces detrás de perfiles progresistas o militantes.



Tras la viralización del testimonio de Cecilia Ce, otras mujeres incluida Gloria Carrá sumaron sus propias experiencias, describiendo patrones similares en relaciones anteriores con Levy.



El escándalo pone en tensión la imagen de un dirigente que durante años se presentó como defensor de causas justas y derechos humanos, generando cuestionamientos sobre la coherencia entre el discurso público y la conducta privada.

Hasta el momento, Nacho Levy no ha realizado un descargo público ni ha emitido ninguna declaración a través de sus canales oficiales ni de La Garganta Poderosa. Voceros cercanos a la organización tampoco se pronunciaron sobre la situación.