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Salud: Kreplak desplazó a Riera como director de hospitales de la Provincia

La salida del director provincial de Hospitales se produjo en medio de cuestionamientos por la situación de distintos nosocomios en municipios del interior. Nicolás Coliqueo fue designado como reemplazante. La palabra del ministerio de Salud

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Salud: Kreplak desplazó a Riera como director de hospitales de la Provincia
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El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, desplazó a Juan Sebastián Riera de su cargo como director de hospitales bonaerenses.

Su reemplazo será Nicolás Javier Omar Coliqueo, médico generalista con trayectoria en hospitales de la provincia de Buenos Aires y también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde la cartera sanitaria le aseguraron a La Tecla que Juan Riera “va a asumir el Instituto de Políticas Sanitarias” y agregaron que se trata de “un lugar que aporta a la construcción del proyecto sanitario. Su experiencia a lo largo de este tiempo se volvió vital para ese lugar”.

Con respecto al reemplazante, se trata de “un médico generalista, que ocupó diferentes lugares a lo largo de este tiempo en la salud de PBA”.

Por su parte, también destacaron que en el marco del contexto crítico que atraviesa la salud pública en la provincia de Buenos Aires, desde el ministerio aseguraron que es necesario “una mayor bajada al territorio” y “más presencia”, en los hospitales bonaerenses.

En esa línea, desde el ministerio de Salud bonaerense volvieron a remarcar los constantes recortes realizados por el gobierno nacional en materia de salud pública. De acuerdo a los datos brindados por Kreplak en el encuentro que mantuvo con intendentes en Gobernación, sostuvo que en 2025 el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud nacional se redujo un 40% respecto de 2023. 

Por su parte, también detalló que en el último recorte, realizaron un ajuste de $63 mil millones que afecta el presupuesto de vacunas, remediar, salud sexual, oncológicos y enfermedades transmisibles.
 

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