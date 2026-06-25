Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de junio de 2026 ENROQUE

Salud: Kreplak desplazó a Riera como director de hospitales de la Provincia

La salida del director provincial de Hospitales se produjo en medio de cuestionamientos por la situación de distintos nosocomios en municipios del interior. Nicolás Coliqueo fue designado como reemplazante. La palabra del ministerio de Salud

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