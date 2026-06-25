Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de junio de 2026 REPERCUSIONES

Por Andrés Sosa

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La tropa legislativa del MDF, el flanco débil de Kicillof que genera dudas hacia 2027

La sesión en el Senado bonaerense dejó tela para cortar en medio de la interna que atraviesa al peronismo. La beligerancia del kirchnerismo contrasta con la pasividad del Movimiento Derecho al Futuro para responder las críticas hacia la gestión del Gobernador.

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