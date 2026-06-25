La tropa legislativa del MDF, el flanco débil de Kicillof que genera dudas hacia 2027
La sesión en el Senado bonaerense dejó tela para cortar en medio de la interna que atraviesa al peronismo. La beligerancia del kirchnerismo contrasta con la pasividad del Movimiento Derecho al Futuro para responder las críticas hacia la gestión del Gobernador.
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La sesión ordinaria del Senado bonaerense dejó al descubierto una escena que en el oficialismo provincial observan con atención. Mientras el kirchnerismo volvió a exhibir capacidad para marcar agenda, fijar posiciones políticas y cuestionar públicamente al Gobierno bonaerense, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) mostró una actitud diametralmente opuesta. Asimismo, la oposición dejó pasar una oportunidad para sacar una tajada al respecto.
El episodio más significativo tuvo como protagonistas a los senadores provinciales Mario Ishii y Sergio Berni. El exintendente de José C. Paz intentó que se trataran sobre tablas dos proyectos vinculados a la declaración de la emergencia alimentaria y sanitaria en la provincia. Al defender sus iniciativas, describió una situación social crítica en el Conurbano, habló de hospitales saturados, del crecimiento de la demanda alimentaria y sostuvo que "el Conurbano se está incendiando".
En ese contexto, apuntó directamente contra Axel Kicillof al asegurar que el Gobernador no acompañó sus planteos y cuestionó que los proyectos no avanzaran por decisión del Ejecutivo provincial. También afirmó que le pidió en varias oportunidades al mandatario que recorriera los municipios para observar de primera mano la situación social y sanitaria.
"No quiso que se trate sobre tablas, entonces también le compete a la provincia de Buenos Aires. Yo le dije al Gobernador que camine un poco por el Conurbano, pero no lo ha hecho”, dijo el senador provincial.
La tensión escaló cuando Verónica Magario le recordó los límites reglamentarios para el uso de la palabra y ordenó finalizar su intervención. Allí apareció Berni para respaldar a Ishii y confrontar con la conducción de la Cámara alta.
El presidente del bloque de Fuerza Patria defendió el derecho de su par de bancada a continuar con su exposición y volvió a cuestionar el funcionamiento del Senado, una crítica que realiza desde hace meses. El exministro de Seguridad sostuvo que la Cámara estuvo paralizada durante medio año y consideró que esa situación representó una falta de respeto hacia los bonaerenses.
Sin embargo, Berni fue más allá de la discusión reglamentaria y durante su intervención introdujo de lleno la disputa interna del peronismo y reivindicó el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. En ese marco recordó el papel que tuvo la expresidenta en la trayectoria política tanto de Axel Kicillof como de Verónica Magario y cuestionó a quienes, a su entender, no expresan con suficiente firmeza su respaldo político a la exmandataria.
"El Gobernador, desde su mirada de izquierda, escribía artículos en oposición a las políticas económicas de Néstor Kirchner", indicó el exministro. Luego, disparó: "Cuando venía a pedir ser vicegobernadora no nos cortabas el micrófono. Es una vergüenza, así estamos, y después viene a decir que representa el peronismo”.
El detalle a tener en cuenta de la sesión en el Senado es que nadie de la tropa del MDF salió a bancar la parada ante las críticas recibidas. La situación generó especulaciones en torno a lo acontecido y horas después transcendieron los motivos.
Desde la presidencia de la Cámara del Senado bonaerense plantearon que fue una decisión del kicillofismo no responder los ataques del kirchnerismo. Por ese motivo, sus senadores no salieron al cruce con la idea de no entrar en discusiones internas y evitar que el recinto se transformara en campo abierto de batalla.
Sin embargo, tampoco atinaron a sacar a relucir números de la gestión de Kicillof tanto en lo que respecta a Salud o políticas alimentarias. Básicamente lo que se suele hacer en situaciones en las que se ataca a una administración y la bancada oficialista sale a defender su gobierno.
En tanto, desde la oposición referenciada en La Libertad Avanza no aprovecharon el río revuelto y tampoco se metieron en el barro. "No le íbamos a pegar a Magario que estaba en el piso", dijo una voz libertaria al respecto. Los afiles violetas prefirieron no hacer leña del árbol caído mientras preparan una hoja de ruta con varios proyectos para polarizar con el gobierno bonaerense.
Mientras el kirchnerismo volvió a exhibir voceros dispuestos a confrontar públicamente con la conducción provincial, el MDF dejó la imagen de un espacio con menor volumen parlamentario para defender políticamente a su principal referencia. Con la mirada puesta en el proceso electoral y en la construcción de liderazgos para la etapa posterior a 2027, el oficialismo bonaerense enfrenta el desafío de consolidar una estructura política que no dependa exclusivamente de la figura del Gobernador.
La sesión mostró que el kirchnerismo conserva dirigentes con capacidad de intervención, iniciativa y confrontación pública, mientras que el armado legislativo del MDF todavía busca una identidad propia dentro de una coalición atravesada por tensiones permanentes. La estrategia de no responder puede haber evitado una escalada inmediata del conflicto, aunque también dejó abierta una discusión sobre la capacidad del espacio para defender su gestión cuando las críticas llegan desde el corazón mismo del peronismo.