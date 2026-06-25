Por el Adornigate, Esteban Bullrich se desafilia del PRO

REPERCUSIONES Andrés Sosa

La tropa legislativa del MDF, el flanco débil de Kicillof que genera dudas hacia 2027 La sesión en el Senado bonaerense dejó tela para cortar en medio de la interna que atraviesa al peronismo. La beligerancia del kirchnerismo contrasta con la pasividad del Movimiento Derecho al Futuro para responder las críticas hacia la gestión del Gobernador.