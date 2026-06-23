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23 de junio de 2026
CAMBIOS TOTALES

El paso del tiempo y las transformaciones estéticas en las famosas

De rubias platinadas a looks más naturales, de cambios evidentes a estilos sofisticados y maduros. Mientras algunas optaron por modificaciones sutiles, otras generaron sorpresa con transformaciones mucho más radicales.

El paso del tiempo y las transformaciones estéticas en las famosas
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 Las  reconocidas artistas argentinas que surgieron alrededor de 2016 han cambiado sus perfiles con el paso del tiempo y nada tienen que ver con sus looks actuales en 2026.
Se generan ciertos debates sobre la naturalidad,  sobre el paso del tiempo, las tendencias y las posibles intervenciones estéticas.

Entre las más comentadas se encuentran Lali Espósito, María Becerra, Cazzu, Tini Stoessel, Nicki Nicole, Emilia Mernes y La Joaqui, entre otras.

Algunas artistas muestran una evolución más sutil y natural, mientras que otras presentan cambios más notorios en cabello, cejas, labios y facciones, adaptándose a las exigencias del pop, el trap y el urbano.

María Becerra, por ejemplo, destaca por un estilo más pulido y seguro, manteniendo una esencia que sus seguidores celebran.

Lali cambió su maquillaje, prefiere el pelo lacio y un look punk que coincide con el estilo de sus producciones.

Por su parte, Tini ha vuelto a aclararse el cabello, se hizo una cirugía estética para aumentar el tamaño de su busto y agregó tatuajes a los brazos. 

Cazzu afinó sus facciones faciales, alisó el cabello, y se muestra con un perfil más sexy y urbano

Otras han optado por transformaciones más radicales que captaron rápidamente la atención del público.Este tipo de comparaciones “antes y después” se han vuelto habituales en las redes y suelen generar opiniones divididas: hay quienes celebran el empoderamiento y la reinvención, y quienes cuestionan la presión por modificar la imagen en el mundo del espectáculo.

Más allá de los debates, estas fotos reflejan la trayectoria de un grupo de mujeres que han pasado de ser figuras emergentes a referentes indiscutidas de la música argentina a nivel regional e internacional.

El paso del tiempo no solo cambia la apariencia, también marca nuevas etapas, madurez y estilos de vida.

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