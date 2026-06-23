Los intendentes empiezan a dudar de la intención de Kicillof de volver a desdoblar
La reforma electoral en la provincia de Buenos Aires genera discusiones y tensiones tanto en el peronismo como en la oposición. La versión sobre un posible cambio de postura del Gobernador comienza a inquietar a los jefes comunales que quieren elecciones separadas.
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En la provincia de Buenos Aires la interna del peronismo impacta de lleno en todas las discusiones abiertas por lo que las definiciones se dilatan y exasperan a más de uno. Entre los debates pendientes se encuentra la del cronograma electoral para 2027 y desde abajo presionan para que las elecciones se desdoblen. No obstante, el gobernador Axel Kicillof deja la puerta abierta por lo que las especulaciones crecen.
“El desdoblamiento lo quieren todos”, dijo a La Tecla un intendente que sigue de cerca la discusión interna por la que atraviesa el peronismo en torno a la reforma electoral. Asimismo, contó que comienza a permear en la Gobernación bonaerense una idea distinta a la que impulsaron durante 2025.
En ese sentido, manifestó que “ahora se comienza a dar un fenómeno en el cual a Axel no le empieza a convenir y cree que es mejor votar el mismo día”. La versión del cambio de posición del Gobernador comienza a rodar cada vez más fuerte y traza un nuevo panorama hacia las discusiones venideras.
En tanto, el dirigente del peronismo remarcó que “puede haber un pedido de los intendentes hacia Axel y hacia Cristina en simultáneo porque la verdad es que el desdoblamiento resultó muy positivo”. Las dudas de los jefes comunales suman otro condimento a un escenario en medio de fuego cruzado entre el kicillofismo y el kirchnerismo y trazan un panorama de tensión en crecimiento.
Por su parte, desde el entorno del Gobernador bonaerense fueron consultados al respecto y la respuesta fue tajante: “Aún no está resuelto”. De este modo, suman el elemento de la incertidumbre a un contexto en el que desde varios sectores le piden decisiones al Poder Ejecutivo.
Desde otra de las terminales del MDF fueron consultados al respecto y el planteo tampoco dejó certezas sobre una idea clara de desdoblar. "No es el mismo escenario que en 2025", indicó un dirigente del kicillofista al respecto.
En tanto, días atrás, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, en declaraciones la streaming Uno Tres Cinco, consideró que el desdoblamiento del 2025 “salió muy bien” si se analiza desde los resultados ganados por los municipios. Sin embargo, al referirse a la elección nacional sostuvo que “salió mal”, aunque deslizó que “ahí hay que ver quiénes fueron los candidatos, qué hubiera pasado si en la lista de octubre hubiese habido otros” y recordó que fue “un error que no hubiera intendentes”.
Así, marcó que en los próximos meses “va a haber una fuerte presión porque la inmensa mayoría de los intendentes va a querer que se desdoble”. Entonces, aseguró que “lo más lógico sería adelantar la elección y lo máximo posible”.
La postura de La Cámpora sobre el desdoblamiento estuvo clara desde el comienzo del debate en el peronismo a fines de 2024. “Cristina tenía razón”, comentan cada vez que puedan desde el kirchnerismo al referirse que separar las elecciones era un error. Es que consideraron que fue una equivocación priorizar una “victoria táctica” por sobre un “triunfo estratégico”, al recordar que sirvió para ganar en territorio bonaerense, pero no alcanzó para sumar más diputados nacionales en el Congreso que puedan sumar a un bloque opositor que frene las políticas de Javier Milei.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se refirió a la versión que gira en torno a un supuesto cambio de idea sobre el cronograma electoral. “Es una opción, sujeta a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”, reiteró a este medio el funcionario. Con una de sus frases de cabecera para salir ante cada pregunta sobre decisiones a tomar, deja el escenario abierto.
El lunes, en conferencia de prensa, habló sobre la consigna “Cristina candidata” que impulsa La Cámpora y dijo que no es año para candidaturas, pero que la mejor opción para elegir es a través de las PASO. “El Gobernador ha dicho este no es el año de las candidaturas, es el año de las construcciones políticas y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Eventualmente el año próximo va a ser el año en que se definan primero las candidaturas y después se llevará adelante la campaña que corresponda con el candidato que elija el pueblo peronista”, lanzó.
“Está vigente el sistema de las PASO más allá de que hay una discusión en el Congreso nacional, que hay un proyecto presentado para la eliminación de las PASO, eso no ha sucedido. Hoy en día está vigente el sistema de las que a mí me parece que es el mejor sistema posible para definir una candidatura del peronismo, del campo popular en su conjunto”, agregó.
Hay que recordar que la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires elaboró un proyecto de modificación de la Ley Electoral bonaerense (Ley N° 5.109) con el objetivo de redefinir los plazos de convocatoria, campaña y difusión vinculados a los procesos electorales. La iniciativa apunta a ordenar el cronograma electoral y establecer nuevas reglas para la publicidad política, la difusión de encuestas y los actos de gobierno durante los días previos a los comicios.
De esta manera, la idea de desdoblar las elecciones provinciales ganaba terreno en medio de discusiones internas en el peronismo, pero también con el resto de los sectores políticos. Ahora, con estas dudas que surgieron de sectores del peronismo, el panorama se embarulla y empieza a inquietar a más de uno.
Por lo pronto, Kicillof prepara un encuentro del Partido Justicialista (PJ) bonaerense con los 135 presidentes de los PJ locales para el 1 de julio. El lugar sería en la Quinta de San Vicente para recordar un nuevo año de la muerte de Juan Domingo Perón. La presencia de intendentes y dirigentes podría traer aparejados planteos en relación a la reforma electoral -que además del desdoblamiento incluye la reelección indefinida, entre otros puntos- para trazar perspectivas hacia 2027.