Series que retratan trastornos sociales: de Euphoria a Moon Knight

Las series en realidad nos está mostrando un trastorno mental sin que nos demos cuenta. De Euphoria a Moon Knight, pasando por You, Baby Reindeer e Insaciable, estas producciones no solo enganchan por su historia: retratan de forma brutalmente honesta cómo el trauma, el abandono y el dolor no resuelto terminan moldeando la mente de sus protagonistas.



En Euphoria, Rue Bennett representa de manera descarnada la adicción a las drogas y la depresión. Su lucha constante contra las sustancias refleja el impacto del dolor emocional, el abandono y la dificultad para regular las emociones en la adolescencia.



Otro ejemplo, está dado por Moon Knight, Marc Spector ilustra el trastorno de identidad disociativo (antes conocido como personalidad múltiple). La disociación surge como mecanismo de defensa ante traumas infantiles extremos, fragmentando su personalidad en distintas identidades para sobrevivir al dolor.



L creación de Netflix, You, tiene como protagonista a Joe Goldberg que encarna el trastorno de personalidad obsesivo y rasgos psicopáticos. Su necesidad extrema de control, la idealización de las parejas y la violencia que justifica en nombre del “amor” muestran un patrón de apego patológico y falta de empatía.



En Baby Reindeer, el protagonista enfrenta las secuelas del abuso sexual, el acoso y el trauma no resuelto. La serie retrata con crudeza cómo el dolor reprimido genera vergüenza, aislamiento y comportamientos autodestructivos que dificultan las relaciones sanas.



Por último Insaciable, Patty Bladell pone el foco en los trastornos de la conducta alimentaria, la distorsión de la imagen corporal y la rabia contenida. Su transformación extrema refleja heridas emocionales profundas vinculadas al rechazo, la baja autoestima y la búsqueda desesperada de aceptación.



Estas historias no solo entretienen: ayudan a visibilizar condiciones de salud mental que muchas veces permanecen ocultas y permiten a los espectadores comprender un poco más sobre la complejidad de la mente humana a través de la pantalla.