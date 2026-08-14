Mientras siguen los plenarios en PBA, Kicillof va a Chaco a reforzar su armado federal

RECORRIDA

Balbín suma kilómetros y asegura que la pelea de la UCR es “con los de afuera” Junto al titular nacional del radicalismo, el titular del Comité Provincia visitó Colón. Hizo un llamado a dejar de lado las internas. Hoy, el turno de Lezama como parte de su plan para visitar los 135 distritos bonaerenses.