Mientras siguen los plenarios en PBA, Kicillof va a Chaco a reforzar su armado federal

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Pese al encuentro de unidad entre Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof junto a legisladores nacionales, donde definieron una postura a favor de sostener las PASO, el gobernador bonaerense continúa con su armado federal con intenciones de posicionarse como un posible candidato a presidente en la próxima elección.
Este miércoles habrá una nueva visita de Axel Kicillof a una provincia opositora, ya que estará en Chaco para presentar su libro De Smith a Keynes, siete lecciones de historia del pensamiento económico. También se espera que haya un fuerte encuentro con dirigentes gremiales, mientras otros funcionarios cercanos al mandatario continúan de gira por otras provincias.
Mientras tanto, el kicillofismo también arma reuniones seccionales en distintos distritos para fortalecer el armado local del Movimiento Derecho al Futuro. El primer encuentro fue en Alberti para la Cuarta sección electoral y el próximo sábado será el segundo encuentro del MDF en Ramallo.
El miércoles 19 presento mi libro “De Smith a Keynes” en Chaco.
La cita fue convocada por el intendente local, Mauro Poletti, en el Puerto Municipal Arturo Jauretche. Comenzará a las 11 de la mañana y contará con la presencia de ministros bonaerenses y dirigentes de todos los distritos que componen la sección del norte bonaerense. “Esperamos mucha gente”, le aseguró a La Tecla un dirigente importante de la Segunda sección.
En el último encuentro del kicillofismo en Alberti estuvo el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, su par de Trabajo, Walter Correa, la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, el senador Germán Lago, quien además ofició de anfitrión del evento y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.
"Es necesario que esta sea la manera, porque no hay construcción ni organización posible si no es a través del vínculo personal", sostuvo Lago en un fragmento de su discurso.
El pasado miércoles en La Plata, el MDF de la Octava sección electoral también tuvo un encuentro entre las distintas organizaciones que componen el frente kicillofista. Estuvo el ministro de Desarrollo a la Comunidad, Andrés Larroque, y el ministro Carlos Bianco, junto a decenas de dirigentes políticos y sociales.
Se esperan nuevos plenarios del MDF en las distintas secciones electorales en el transcurso del año. A su vez, se estima que el cierre sea con un acto importante en el Conurbano durante el mes de septiembre, a un año del triunfo del peronismo en las elecciones provinciales.