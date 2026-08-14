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Elton John transformó sus rótulas en joyas de oro

El músico británico pidió quedarse con los huesos extraídos en su reemplazo bilateral de rodilla, los hizo secar y convertir en un collar y un broche bañados en oro. La historia se viralizó a partir de un documental y genera asombro por su originalidad

Elton John transformó sus rótulas en joyas de oro
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El cantante y compositor Elton John, de 78 años, reveló que convirtió sus propias rótulas en piezas de joyería tras someterse a un reemplazo bilateral de rodilla.

Según explicó el artista, tras la cirugía pidió a su cirujano que le permitiera conservar los huesos. El profesional se sorprendió, pero accedió. John contactó entonces al joyero Theo Fennell y le dio libertad total para trabajar con las rótulas.

El proceso consistió en hornear los huesos para secarlos por completo. Una vez tratados, adquirieron una textura porosa similar a la piedra pómez. Luego los pintaron con acetato, los pulieron y los bañaron en oro. La rótula derecha se convirtió en un collar con cadena también elaborada con fragmentos óseos; la izquierda, más pequeña, se transformó en un broche.

John destacó que su cirujano le había dicho que tenía “las peores rodillas” que había operado y que un agujero natural en una de las rótulas le daba a la pieza un aspecto de artefacto antiguo. En el reverso del collar aparece una inscripción en latín que se traduce como “Ya no me inclinaré ante ningún hombre”. El músico calificó las piezas de “atemporales” y afirmó que “durarán siglos”.

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