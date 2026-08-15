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Agenda oficial: Javier Milei será parte del Council of the Americas

Javier Milei participará de la 23ª edición del Council of the Americas, uno de los encuentros de mayor gravitación para la agenda política y económica del país. El evento se realizará el próximo jueves 20 de agosto en el Alvear Palace Hotel de Buenos Aires.

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Javier Milei participará de la 23ª edición del Council of the Americas, uno de los encuentros de mayor gravitación para la agenda política y económica del país. El evento se realizará el próximo jueves 20 de agosto en el Alvear Palace Hotel de Buenos Aires.

La confirmación de la presencia del Presidente se conoció este viernes y despejó las incógnitas que habían surgido en torno a su participación. Milei será una de las principales figuras de una jornada que volverá a concentrar a dirigentes políticos, funcionarios, empresarios y referentes del ámbito económico.

El encuentro comenzará a las 8:15 y será organizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Además del Presidente, la delegación del Gobierno estará integrada por algunos de los funcionarios más relevantes de la administración libertaria. Entre ellos estarán el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La presencia del equipo económico y de los principales funcionarios del Gobierno le dará al encuentro un marcado cariz institucional, en una jornada en la que se espera que la situación económica y las perspectivas de la Argentina ocupen un lugar preponderante.

También participarán representantes del Gobierno porteño. En ese marco, estarán presentes el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y Diego Santilli.

Quiénes serán los anfitriones 

El encuentro contará además con la participación de Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas. La nueva edición del Council of the Americas volverá así a convertirse en una caja de resonancia para las definiciones políticas y económicas que atraviesan a la Argentina.

Con Milei confirmado como uno de los principales oradores, la expectativa estará puesta en los conceptos que pueda brindar el Presidente frente a un auditorio compuesto por empresarios y representantes de distintos sectores.

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