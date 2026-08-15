Volver | La Tecla Nacionales 15 de agosto de 2026 QUIENES LO ACOMPAñAREN

Agenda oficial: Javier Milei será parte del Council of the Americas

Javier Milei participará de la 23ª edición del Council of the Americas, uno de los encuentros de mayor gravitación para la agenda política y económica del país. El evento se realizará el próximo jueves 20 de agosto en el Alvear Palace Hotel de Buenos Aires.

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