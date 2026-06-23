Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de junio de 2026 BOLETíN OFICIAL

IOMA quedó bajo la lupa: multas y cargos económicos tras el control del Tribunal de Cuentas

La auditoría del organismo provincial detectó irregularidades que derivaron en sanciones para directivos y responsables administrativos. La aprobación de la cuenta quedó acompañada por advertencias.

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