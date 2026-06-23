IOMA quedó bajo la lupa: multas y cargos económicos tras el control del Tribunal de Cuentas
La auditoría del organismo provincial detectó irregularidades que derivaron en sanciones para directivos y responsables administrativos. La aprobación de la cuenta quedó acompañada por advertencias.
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El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires aprobó la rendición de cuentas del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) correspondiente al ejercicio 2024, aunque la resolución incluyó fuertes sanciones económicas y cargos contra funcionarios del organismo por observaciones detectadas en el manejo administrativo.
La aprobación de la cuenta quedó acompañada por una serie de medidas que ponen el foco en las responsabilidades de autoridades del IOMA. El organismo de control resolvió aplicar multas de $800.000 cada una al director provincial de Planificación Prestacional y Gestión Directa, Nils Picca; a la directora de Efectores de Gestión y Prestación Directa de Primer Nivel, Mabel Nora Turkula; y a la directora de Efectores de Gestión y Prestación Directa de Primer Nivel, Luciana Martín.
Además, el Tribunal dispuso amonestaciones para la directora general de Administración, Andrea Eleonora Zavala; la directora de Finanzas, Agustina Battistuzzi; y los directores de Finanzas Diego Oscar Di Renzo y Jorge Alberto Mongan.
La resolución también avanzó con un cargo económico por $771.820,87 vinculado a conceptos desaprobados. De ese monto, se estableció responsabilidad solidaria por $578.352,76 para Andrea Zavala y la responsable de la Caja Chica del Área Presidencia, Gilda Alexia Balmaceda, mientras que otros $193.468,11 deberán ser afrontados por Zavala junto al responsable de la Caja Chica de la Dirección de Infraestructura y Servicios Auxiliares, Juan Pablo Capra.
El Tribunal de Cuentas dejó además en suspenso el tratamiento definitivo de otros puntos observados, por lo que los funcionarios alcanzados por esas actuaciones no quedan liberados de responsabilidad hasta que exista una resolución final sobre esos aspectos.
Los responsables sancionados tendrán un plazo de 90 días para depositar las multas y cargos correspondientes en las cuentas del Tribunal de Cuentas bonaerense, con la posibilidad de recurrir las sanciones dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.
Así, aunque el organismo de control formalmente aprobó la rendición del IOMA 2024, la resolución expone una serie de cuestionamientos administrativos que derivaron en sanciones económicas y advertencias para parte de la estructura jerárquica de la obra social bonaerense.