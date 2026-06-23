Volver | La Tecla Nacionales 23 de junio de 2026 NUMEROS ROJOS

Radiografía del desempleo en PBA: el Conurbano, Bahía y La Plata, al frente

El desempleo se mantuvo en 7,8% en el primer trimestre de 2026, pero el mapa laboral mostró fuertes diferencias. Mientras CABA registró una tasa de 4,8%, el Conurbano alcanzó el 9,7% y Bahía Blanca superó el 10%. En La Plata, además, creció la búsqueda de un segundo empleo.

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