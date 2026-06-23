23 de junio de 2026
NUMEROS ROJOS
Radiografía del desempleo en PBA: el Conurbano, Bahía y La Plata, al frente
El desempleo se mantuvo en 7,8% en el primer trimestre de 2026, pero el mapa laboral mostró fuertes diferencias. Mientras CABA registró una tasa de 4,8%, el Conurbano alcanzó el 9,7% y Bahía Blanca superó el 10%. En La Plata, además, creció la búsqueda de un segundo empleo.
El informe del INDEC sobre el mercado laboral del primer trimestre de 2026 mostró que la desocupación alcanzó el 7,8% en los 31 aglomerados urbanos del país, sin variaciones significativas respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, el panorama presenta fuertes diferencias según la zona y la provincia de Buenos Aires aparece entre los distritos con mayores niveles de desempleo.
En el Gran Buenos Aires, la tasa de desocupación llegó al 8,7%, por encima del promedio nacional. La región registró una tasa de actividad del 49% y una tasa de empleo del 44,8%, con una subocupación del 11,3%.
La diferencia dentro del área metropolitana es marcada. Mientras la Ciudad de Buenos Aires mostró una desocupación del 4,8%, con una actividad del 53,4% y empleo del 50,8%, los partidos del Gran Buenos Aires alcanzaron un desempleo del 9,7%, más del doble que la Capital Federal. En el Conurbano, además, el empleo se ubicó en 43,4% y la actividad en 48%.
Entre los principales aglomerados bonaerenses relevados por el INDEC, Bahía Blanca-Cerri registró el nivel más alto de desocupación, con un 10,1%. La ciudad tuvo una tasa de actividad del 48,9% y un empleo del 43,9%.
En el caso del Gran La Plata, la desocupación se ubicó en el mismo nivel que el promedio nacional: 7,8%. La capital bonaerense presentó una de las tasas de actividad más elevadas entre los aglomerados provinciales, con 50%, y un nivel de empleo del 46%. Sin embargo, también registró un dato relevante: el 23,8% de los ocupados busca activamente otro empleo, mientras que la subocupación alcanzó el 18,2%, por encima de la media nacional.
El informe también reflejó que, a nivel general, el mercado laboral mantiene una desocupación estable, pero con señales de mayor fragilidad: la subocupación subió al 11,1% y la informalidad laboral alcanzó el 44,2%.
Así, los datos muestran un mapa laboral desigual dentro de la provincia: mientras la Ciudad de Buenos Aires concentra los mejores indicadores, el Conurbano y algunos grandes centros urbanos bonaerenses enfrentan mayores dificultades para absorber la demanda de empleo.
Gran Buenos Aires
Desocupación: 8,7%
Actividad: 49%
Empleo: 44,8%
CABA
Desocupación: 4,8%
Actividad: 53,4%
Empleo: 50,8%
Conurbano
Desocupación: 9,7%
Actividad: 48%
Empleo: 43,4%
Bahía Blanca
Desocupación: 10,1%
Actividad: 48,9%
Empleo: 43,9%
Gran La Plata
Desocupación: 7,8%
Actividad: 50%
Empleo: 46%
Ocupados demandantes de empleo: 23,8%
Subocupación: 18,2%
Subocupación en alza
La tasa de actividad se mantuvo en 48,6% y la tasa de empleo en 44,8%, sin cambios significativos respecto del primer trimestre de 2025. Sin embargo, detrás de esa estabilidad general se observa un avance de formas laborales más inestables.
Otro indicador que empeoró fue la subocupación, que alcanzó el 11,1%, con un incremento de 1,1 puntos porcentuales en comparación con un año atrás. Dentro del universo de ocupados, el 12,1% trabaja menos horas de las deseadas, mientras que el 26,6% está sobreocupado, con jornadas superiores a las 45 horas semanales.
Los centros urbanos con menos de 500.000 habitantes también registraron un deterioro. En esas localidades, la desocupación llegó al 5,7%, con una suba de 0,7 puntos porcentuales interanual y de un punto respecto del trimestre anterior.
Los datos del INDEC muestran un mercado laboral que mantiene relativamente estable el nivel de empleo, pero con una creciente presencia de puestos informales y una mayor cantidad de trabajadores que buscan ampliar sus ingresos y horas de trabajo.