Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de junio de 2026 RIESGO CLIMATICO

PBA abre el paraguas y lanza un plan integral de $1,3 billones ante un posible Niño

El Gobierno bonaerense presentó un programa para prevenir inundaciones y responder a eventos climáticos extremos con una inversión de $1,3 billones. Además, denunció que la Nación demora créditos internacionales y acusó a Javier Milei y Luis Caputo de “discriminar” a Buenos Aires.

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