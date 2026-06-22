22 de junio de 2026
RIESGO CLIMATICO
PBA abre el paraguas y lanza un plan integral de $1,3 billones ante un posible Niño
El Gobierno bonaerense presentó un programa para prevenir inundaciones y responder a eventos climáticos extremos con una inversión de $1,3 billones. Además, denunció que la Nación demora créditos internacionales y acusó a Javier Milei y Luis Caputo de “discriminar” a Buenos Aires.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó un Plan de Gestión del Riesgo Climático con una inversión de 1,3 billones de pesos destinado a prevenir y responder a fenómenos meteorológicos extremos. El anuncio estuvo a cargo del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, quien advirtió sobre la posible llegada de un evento de El Niño de características muy intensas y reclamó al Gobierno nacional la aprobación de créditos internacionales para financiar obras estratégicas.
La iniciativa fue diseñada a partir de los pronósticos de los principales centros internacionales, que anticipan para la región períodos de lluvias intensas, inundaciones y temperaturas anómalas asociados al calentamiento del océano Pacífico. El informe oficial remarca que, desde que existen registros, sólo se produjeron tres eventos de El Niño de gran magnitud: los de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.
El programa se estructura sobre tres ejes principales: monitoreo hidrometeorológico y coordinación, acciones de prevención y respuesta, y medidas estructurales. El objetivo es fortalecer la capacidad del Estado para anticipar riesgos y reducir el impacto del cambio climático sobre las ciudades y las actividades productivas.
En materia de monitoreo, la Provincia prevé reforzar los sistemas de información hidrometeorológica y la coordinación con organismos especializados. Entre las herramientas incluidas figuran el Comité de Gestión del Riesgo y Emergencia (CORE), la Mesa de Riesgo Hídrico y los informes elaborados por la Autoridad del Agua sobre humedad del suelo y precipitaciones acumuladas.
El segundo componente del plan contempla tareas de limpieza y mantenimiento de arroyos, reparación de caminos y tramos anegados y la elaboración de planes de contingencia frente a olas de calor, con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable y energía eléctrica ante eventuales interrupciones de servicios.
La mayor parte de los recursos estará destinada a obras estructurales. El informe contempla 135 intervenciones y siete estudios vinculados a drenajes urbanos y defensas costeras, con una inversión cercana a los 285 mil millones de pesos, además de diez proyectos orientados a fortalecer la resiliencia del sector agropecuario frente a inundaciones y sequías, por otros 245 mil millones.
Entre las obras ya finalizadas se destacan los desagües pluviales en el Parque Industrial Paso del Rey, trabajos sobre los arroyos Del Rey y Unamuno en Lomas de Zamora y Almirante Brown, la defensa costera sobre la ruta provincial 11 y distintas etapas de adecuación del río Luján.
Actualmente continúan en ejecución obras consideradas estratégicas, como las intervenciones sobre el Canal Maldonado en Bahía Blanca, la adecuación del cauce del río Areco, la refuncionalización del sistema Presa Roggero y los desagües pluviales de la cuenca del arroyo Duppy, en La Matanza.
Además, la Provincia proyecta nuevas iniciativas, entre ellas la ampliación de la capacidad del río Salado en los partidos de Alberti, Bragado y Chacabuco, una nueva etapa del Canal Maldonado y una presa reguladora sobre el arroyo Pergamino.
Sin embargo, el Gobierno bonaerense aprovechó la presentación para renovar sus cuestionamientos a la administración nacional. En las placas exhibidas durante la conferencia se afirmó que Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, “discriminan a la provincia de Buenos Aires” al demorar la aprobación de préstamos internacionales destinados a financiar obras hidráulicas y de saneamiento.
Entre los proyectos pendientes figuran un túnel aliviador para la cuenca de los arroyos San Francisco y Las Piedras, que beneficiaría a Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela, Presidente Perón y Quilmes, y una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales para La Plata, Berisso y Ensenada, con financiamiento externo por 270 millones de dólares.
La Provincia también alertó por la necesidad de prorrogar créditos internacionales vinculados a obras en el río Salado, el río Areco, la región Capital y la cuenca del río Luján. Según el informe, mientras el Gobierno nacional aprobó 18 préstamos para diez provincias por un total de 1.973 millones de dólares, Buenos Aires quedó excluida del reparto. En ese marco, el oficialismo bonaerense combinó la presentación de un plan de infraestructura frente al cambio climático con una nueva escalada en la disputa política y financiera con la Casa Rosada.
A continuación, el informe completo.