Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de junio de 2026 MOVIMIENTO DERECHO AL FUTURO

Axel Kicillof se hace camino al andar en medio de cuestionamientos

Kicillof pisa el acelerador de su proyecto presidencial en medio de la interna peronista. El vínculo con La Cámpora se tensa y la pelea por la conducción del PJ sigue abierta.

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