21 de junio de 2026
MOVIMIENTO DERECHO AL FUTURO
Axel Kicillof se hace camino al andar en medio de cuestionamientos
Kicillof pisa el acelerador de su proyecto presidencial en medio de la interna peronista. El vínculo con La Cámpora se tensa y la pelea por la conducción del PJ sigue abierta.
El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), encabezado por Axel Kicillof, empezó a desembarcar en diferentes provincias y así consolida su alejamiento del kirchnerismo. El punto de inflexión con la condena a Cristina aceleró un proceso que se daba a paso lento.
Sin expresar públicamente ni oficializar una ruptura definitiva, la emancipación del Gobernador de quien lo impulsó como gobernador es un hecho y provoca tanto amor como rencor. La disputa por el liderazgo del peronismo lejos está de ser saldada y la provincia de Buenos Aires es protagonista.
“Nos cambió la vida a todos”, dicen desde la Gobernación bonaerense al recordar lo acontecido hace un año. Asimismo, manifestaron que “hay una persona inocente detenida por una decisión política de intervenir en la vida democrática de un país”.
El momento de mayor tensión, al margen del armado de listas para las elecciones provinciales de 2025, se produjo hace poco más de un mes en una actividad del Partido Justicialista bonaerense en La Plata. Ya con Kicillof como presidente del justicialismo -luego de intensas discusiones- la presentación de la Escuela de Formación en el Teatro Coliseo Podestá dejó como salgo una acción del kirchnerismo en la que le reclamaron al Gobernador que se pronuncie por la liberación de Cristina. La irrupción, con gritos y una bandera, laceró más la relación con La Cámpora y las desconfianzas crecieron.
La muerte del Indio Solari y su velorio en Avellaneda fue un oasis en la guerra que se libra y tras ese hecho desde ambos lados admiten que no se solucionó nada. “La cuestión de fondo todavía sigue”, cuentan voces del peronismo.
La candidatura presidencial de Kicillof es casi un hecho y el Gobernador se mueve en esa lava por más que no lo admita públicamente. Cada paso que da genera reacciones en el kirchnerismo y llegar a un entendimiento parece lejano. Sin embargo, todos saben que para volver en el 2027 precisan de cada uno de los actores.