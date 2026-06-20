20 de junio de 2026
TENSIONES
Con Axel sin confirmar presencia, el kirchnerismo se moviliza por "Cristina Libre"
A pesar de que el MDF aseguró su participación, el Gobernador todavía juega al misterio. En el primer aniversario de la prisión domiciliaria de la ex presidenta, diferentes sectores del peronismo confluirán en CABA.
En el marco del primer aniversario de la detención de Cristina Kirchner, el Partido Justicialista y distintas organizaciones kirchneristas ultiman los detalles de un banderazo que se realizará mañana sábado en Parque Lezama. El acto combinará la conmemoración del Día de la Bandera con el reclamo por la libertad de la ex presidenta.
La atención estará centrada en la asistencia del gobernador Axel Kicillof, aunque el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) aseguró su participación en el marco de una dura interna que mantienen con La Cámpora y otros sectores del cristinismo.
Hasta el momento el mandatario provincial no confirmó ni desmintió que vaya a hacerse presente en la Ciudad de Buenos Aires, donde se realizará el "banderazo", generando mayor expectativa.
Según informó el PJ Nacional a través de un comunicado, más de 20 partidos políticos y organizaciones sociales participarán de la convocatoria, prevista para las 15 horas. Bajo las consignas “Cristina Libre” y “contra la proscripción”, se espera que la ex presidenta brinde un discurso que será transmitido por altoparlantes en el lugar.
Sin embargo, la Justicia lanzó una advertencia clara. El Tribunal Oral Federal que intervino en la Causa Vialidad intimó a Kirchner a abstenerse de cualquier acto político en la puerta de su domicilio de Recoleta, bajo apercibimiento de perder el beneficio de la prisión domiciliaria. A pesar de ello, se anticipa que este miércoles volverán a concentrarse militantes frente a su vivienda en San José 1111, tal como ocurrió en los últimos días.
Al igual que en 2025, el banderazo del 20 de junio reunirá a dirigentes y militantes en Parque Lezama para exigir la libertad de la ex mandataria. Durante la movilización del domingo pasado, los participantes colocaron una gigantesca bandera argentina entre dos edificios con la consigna “De San José a la Rosada”.
La Corte Suprema de Justicia confirmó en junio de 2025, por unanimidad, la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a Cristina Kirchner en la Causa Vialidad. El fallo, firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó las apelaciones de la defensa y ratificó la sentencia dictada en noviembre de 2024 por la Cámara de Casación Penal.
La investigación, iniciada en 2016, analizó presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, mayoritariamente a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez.
Antes de cumplir prisión domiciliaria, la ex presidenta calificó el fallo como un “veto al voto popular” y acusó a los jueces de actuar por mandato del “poder económico concentrado”.