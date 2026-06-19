19 de junio de 2026
BOLETIN OFICIAL
El boom de los barrios privados llega al agua: endurecen controles sobre los desarrollos
Ante el crecimiento de countries y urbanizaciones cerradas, la Provincia creó nuevas herramientas para medir consumo y vertidos. La lupa estará puesta en quienes gestionan sus propios servicios sanitarios.
La Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires aprobó un nuevo mecanismo para calcular el canon por el uso del recurso hídrico y la tasa de inspección y control de calidad de efluentes en emprendimientos urbanísticos privados. La medida apunta principalmente a aquellos desarrollos inmobiliarios que no hayan regularizado sus permisos de explotación del agua y busca reforzar el control sobre un sector en expansión.
La resolución establece nuevas fórmulas para estimar los caudales de consumo de agua y de vertido de efluentes en barrios privados, countries y conjuntos inmobiliarios. Según el organismo provincial, el cálculo se realizará a partir de variables como la cantidad de unidades funcionales, superficie cubierta, espacios verdes, piletas y otros usos habituales asociados a este tipo de emprendimientos.
Desde la ADA señalaron que el crecimiento de los desarrollos urbanísticos privados en territorio bonaerense generó un aumento significativo en la demanda de recursos hídricos y que una parte importante de estos emprendimientos administra de manera privada servicios como la provisión de agua potable o el tratamiento de efluentes.
El nuevo esquema también contempla el uso de imágenes satelitales como herramienta técnica para estimar de manera indirecta los consumos, con actualizaciones periódicas. La intención oficial es contar con información más precisa sobre el uso del agua y avanzar en la regularización de aquellos emprendimientos que no cuentan con las aptitudes o permisos correspondientes establecidos por la Ley de Aguas provincial.
La medida se enmarca en las facultades de la Autoridad del Agua como organismo encargado de la planificación, fiscalización y protección del recurso hídrico bonaerense. El canon por uso del agua y la tasa de inspección de efluentes funcionan como instrumentos de control y financiamiento vinculados a la gestión sostenible del recurso.
Con esta decisión, la Provincia busca aplicar un régimen específico para los emprendimientos urbanísticos privados y fortalecer la supervisión sobre el impacto ambiental y territorial de estos desarrollos. La ADA consideró que la regulación del agua forma parte de la planificación urbana y resulta clave para compatibilizar la expansión inmobiliaria con la disponibilidad y preservación de los recursos naturales.