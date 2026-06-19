Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de junio de 2026 BOLETIN OFICIAL

El boom de los barrios privados llega al agua: endurecen controles sobre los desarrollos

Ante el crecimiento de countries y urbanizaciones cerradas, la Provincia creó nuevas herramientas para medir consumo y vertidos. La lupa estará puesta en quienes gestionan sus propios servicios sanitarios.

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