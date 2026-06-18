18 de junio de 2026
NOTA DE TAPA
Rendiciones de cuentas: los intendentes peronistas desaprobados
Una decena de intendentes del peronismo tuvieron sus rendiciones de cuentas rechazadas. La gran mayoría son del interior y el caso extraño en Coronel Rosales
BAHÍA BLANCA
Al jefe comunal de Fuerza Patria Federico Susbielles le rechazaron la rendición de cuentas en el Concejo. Durante la sesión especial convocada para finales del mes de mayo, el proyecto no fue tratado en comisiones. Ante esta situación, el PRO, La Libertad Avanza y Avanza Bahía presentaron un despacho por la negativa con críticas resultado fiscal y reunió el acompañamiento de todos los bloques de la oposición. La misma terminó con quince votos afirmativos y nueve negativos.
BARADERO
“No podemos ser cómplices de un municipio que cierra el año con un déficit escandaloso de más de $3.500 millones de pesos”, sostuvieron desde los sectores opositores como uno de los fundamentos para rechazarle la rendición de cuentas al intendente de Fuerza Patria, Esteban Sanzio. También hubo cuestionamientos al incremento en la planta política durante el último año, además de la situación salarial crítica de los trabajadores municipales.
BRAGADO
La oposición se unió para rechazarle la rendición de cuentas al intendente Sergio Barenghi en una votación que finalizó 10 a 8. Según señalaron los concejales opositores, existen inconsistencias que deben ser aclaradas y reclamaron mayor transparencia en el manejo de los recursos municipales. Además, plantearon cuestionamientos sobre una serie de contrataciones y movimientos administrativos reflejados en la rendición presentada por el Ejecutivo.
CHASCOMÚS
Como ocurrió durante el ejercicio 2024, el Concejo Deliberante de Chascomús rechazó la rendición de cuentas que presentó el intendente Javier Gastón, con 10 votos negativos y seis afirmativos. Desde la oposición local realizaron fuertes cuestionamientos hacia el Ejecutivo debido a que detectaron que durante el ejercicio 2025 hubo déficit corriente, déficit financiero y un endeudamiento neto en las arcas municipales.
También denunciaron modificaciones presupuestarias masivas por decreto y sin intervención del cuerpo legislativo local. Con esta última situación, la oposición remarcó que hubo infracciones de acuerdo a los criterios planteados por el RAFAM porque, según la normativa, los municipios tienen prohibido “aumentarse por decreto el presupuesto si los fondos existentes al cierre generaran un aumento en el Cálculo de Recursos”.
Ante esta situación, los bloques de la Unión Cívica Radical, La Libertad Avanza, Potencia y Unidos por Chascomús votaron en contra de la rendición de cuentas que presentó el Ejecutivo.
CORONEL ROSALES
En el distrito comandado por el intendente del Movimiento Derecho al Futuro, Rodrigo Aristimuño, se dio un hecho poco usual, debido a que el Concejo Deliberante rechazó la rendición de cuentas que presentó el Ejecutivo con 14 votos en contra y 4 a favor. Sin embargo, se trató por separado la ejecución de gastos y el resultado se invirtió totalmente ya que fue aprobado debido a que el intendente presentó superávit en el balance del último año.
MORÓN
La Rendición de Cuentas 2025 fue rechazada por mayoría en el Concejo Deliberante, con 16 votos en contra y 8 a favor. La oposición integrada por La Libertad Avanza, PRO, Nuevo PRO, Todo por Argentina y el sector de Unión por la Patria vinculado a Martín Sabbatella rechazó el balance del gobierno de Lucas Ghi.
El ejercicio cerró con un déficit de $13.634 millones, sobre un presupuesto estimado en unos $177.000 millones, mientras que el gasto devengado superó los $194.000 millones. Durante el debate también se cuestionó la deuda con la empresa de recolección de residuos, superior a los $11.000 millones, y una deuda flotante cercana a los $21.000 millones. La oposición apuntó contra el nivel de gasto, las contrataciones directas, la presión fiscal, la situación del Hospital Municipal y la cantidad de empleados municipales.
El oficialismo, en tanto, atribuyó parte del desequilibrio financiero al recorte de recursos nacionales y provinciales. El rechazo representa una nueva derrota política para Ghi en un Concejo marcado por la ruptura interna del peronismo. La decisión no genera efectos administrativos inmediatos y la revisión final quedará en manos del Tribunal de Cuentas bonaerense.
NECOCHEA
Los ediles rechazaron los números con fuertes cuestionamientos al manejo económico del Ejecutivo y en medio de un debate que también incluyó el futuro del transporte público en el distrito. La oposición puso el foco en la administración de los recursos, la evolución de la deuda y la falta de respuestas sobre el destino de los fondos municipales.
Concejales del PRO, UCR, Fuerza Patria, Avanza Necochea, ACT, La Libertad Avanza y otros espacios criticaron el uso del presupuesto y las diferencias entre lo planificado y lo ejecutado. Durante el debate, la secretaria de Hacienda, Graciela Mamelucco, había informado un déficit cercano a los $8.000 millones y una deuda total que ronda los $10.000 millones.
Los ediles opositores señalaron que, pese a un mayor ingreso de fondos durante el último ejercicio, no se reflejan mejoras concretas en obras o servicios para la ciudad. Además, el cuerpo rechazó las compensaciones presupuestarias solicitadas por el Ejecutivo. En cambio, fueron aprobadas las rendiciones correspondientes al Concejo Deliberante y al Ente Municipal de Servicios Urbanos y Rurales (EMSUR).
NAVARRO
La gestión del intendente Facundo Diz tuvo un nuevo rechazo por mayoría a la Rendición de Cuentas, como también al pedido para convalidar excesos presupuestarios por $841.176.748. Tras un minucioso análisis, la oposición votó en contra mientras que el oficialismo respaldó ambas iniciativas. El municipio había previsto un presupuesto de $17.000 millones, pero superó ese límite durante el ejercicio.
TRES ARROYOS
La Rendición de Cuentas 2025 de Tres Arroyos fue rechazada por mayoría en el Concejo Deliberante. La oposición cuestionó las cuentas de la Administración Central, Salud y Claromecó, además de las compensaciones de partidas. Durante el debate señalaron un déficit cercano a $6.000 millones, una deuda creciente y críticas por baja ejecución de obras y servicios. El oficialismo de Pablo Garate defendió la gestión y atribuyó dificultades al contexto económico.
VILLA GESELL
La Rendición de Cuentas 2025 de Villa Gesell fue rechazada por todos los bloques opositores del Concejo Deliberante. Los cuestionamientos apuntaron al crecimiento de la deuda, diferencias entre los registros contables y el balance, subejecución de partidas y supuestas irregularidades en la documentación. Tras el rechazo, el intendente vetó la ordenanza argumentando cuestionamientos sobre la participación de un concejal vinculado a un proveedor municipal.