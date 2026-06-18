18 de junio de 2026
EN PROYECCIÓN
Kicillof afina sintonía con Pablo Moyano y mira al 2027 en plena guerra con La Cámpora
El Gobernador bonaerense mantuvo un encuentro con uno de los lideres camioneros y encontró el respaldo de más de 30 dirigentes sindicales. "El peronismo se tiene que dejar de joder y llegar a la unidad", dijo el dirigente gremial tras la reunión.
Axel Kicillof continúa con su larga marcha hacia la Casa Rosada en medio de la guerra interna con La Cámpora y este jueves recibió en su despacho a Pablo Moyano. El Gobernador busca acercar posiciones con un actor clave del sindicalismo nacional mientras ensaya la construcción de una alternativa a Javier Milei.
La Gobernación bonaerense alojó la reunión con el líder camionero y vicepresidente de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, que fue acompañado por Stephen Cotton, titular el organismo. También estuvo presente el titular de CATT y FEMPINRA, Juan Carlos Schmid, junto a unos 30 dirigentes gremiales. Además, formaron parte los ministros Martín Marinucci (Transporte) y Walter Correa (Trabajo).
Tras el encuentro, en declaraciones a La Tecla, Pablo Moyano, contó que “vinimos a prestarle el apoyo a la lucha, a la pelea y a la resistencia que está dando el compañero Axel Kicillof contra este gobierno malvado, perverso, nefasto. Quedamos sorprendidos y se dio un informe a Axel de cómo trabaja a nivel mundial todo el transporte, todo lo que está haciendo para tener un trabajo digno en todas las partes del mundo que que hoy tiene la ITF”.
En cuanto a la situación interna del peronismo en plena disputa entre el kicillofismo y el kirchnerismo, lanzó: “Hay que unirnos. Yo he dicho varias veces que el peronismo se tiene que dejar de joder y llegar a la unidad. Si no no estamos viendo lo que está pasando en la calle. La angustia que hay con los jubilados, con los chicos con discapacidad, despidos todos los días”.
“Si no hacemos un esfuerzo todos, somos simples relatores de la realidad. Tenemos que hacer un esfuerzo en todos los sectores. Al kirchnerismo le digo lo mismo, cuando estuve con Sergio (Massa) hace un mes hablando de otro tema en particular también. Creo que es el momento bisagra”, añadió el dirigente sindical.
En esa línea, Moyano consideró que “creo que es el momento de dejar de lado las diferencias, los egos, los personalismos, en todos lados, y llevar adelante una nueva propuesta que la gente vuelva a creer en el peronismo”. En tanto, sostuvo que “hay que desterrar de una vez por toda esta política nefasta que está llevando adelante este desquiciado que hoy nos gobierna en el país”.
Más adelante, el dirigente sindical expresó que “a los tres sectores les estoy diciendo lo mismo y se lo transmití a Axel. El me dijo que están todos de acuerdo que hay que llegar a la unidad”, remarcó. Luego, manifestó que “es el deseo de todos los laborantes y todos los que estamos acá de que el peronismo es la única alternativa para que el pueblo vuelva a creer y empezar a a resolver los mil de problemas que tenemos los ciudadanos en las Argentina”.
El acercamiento entre Kicillof y Moyano se produce en medio de una fuerte pelea entre las filas del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y La Cámpora tras las declaraciones de la legisladora porteña, Bernice Iañez, contra Cristina Fernández de Kirchner. Desde el camporismo respondieron con los tapones de punta y en el kicillofismo prefirieron esquivar lo acontecido y no expresarse públicamente.
Mientras tanto, este sábado 20 de junio el kirchnerismo prepara un banderazo en apoyo a CFK en el Parque Lezama y se especula sobre el posicionamiento que tome el Gobernador bonaerense. La presencia o ausencia es tema de conversación y será uno de los principales tópicos de esa jornada.
Para el acto se espera que Máximo Kirchner sea el principal orador al tiempo que evalúan si pasar o no por San José 1111. Asimismo, la idea es que sea una movida similar a las que ya se han realizado y hay quienes se esperanzan con que la expresidenta envíe un audio para quienes se hagan presentes.
Del encuentro participaron dirigentes sindicales de Argentina, Brasil, Panamá y el Reino Unido, vinculados a los principales gremios del transporte y la logística de la región. Entre ellos estuvieron el secretario general mundial de la ITF; Edgar Díaz, secretario regional de la ITF Américas; Emiliano Addisi, secretario regional adjunto de la organización; Julio Adolfo Sosa, presidente mundial de la Sección Ferroviaria de la ITF y dirigente de La Fraternidad; Mariano Moreno, vicepresidente mundial de la Sección de Navegación Interior y titular del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales; Juan Rafael Aranda y Karina Moyano, de la Federación de Camioneros; Ángel Juan Navarro, del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU); Emiliano Gramajo, de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor; y Marcelo Pariente, de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM).
También participaron representantes de organizaciones sindicales brasileñas, entre ellos Carlos Augusto Müller y José Adilson Pereira, de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte por Vía Acuática y Aérea, de la Pesca y de los Puertos (CONTTMAF); Paulo João Estausia y Raimundo Lúcio da Silva, de la Confederación Nacional de Trabajadores de los Transportes y la Logística (CNTTL); Rodrigo Maciel Silva y Clauver Tapia Castilho, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Aviación Civil (FENTAC); Janaina Nascimento Freire Fernandes y Francisco Aparecido Felicio, de la Federación Nacional de Trabajadores Ferroviarios (FNTF); y Adalberto de Souza Carvalho y Mike Maia Estausia, representantes de los trabajadores del transporte por carretera de Sorocaba y su región.
La delegación internacional se completó con la presencia de Natalie Swan, Noel Conrad, Heder Santana y Sean Sayer, integrantes de la conducción global de la ITF, además de Hugo Moyano Jr., diputado nacional, y diversos observadores invitados.