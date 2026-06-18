Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de junio de 2026 EN PROYECCIÓN

Por Andrés Sosa

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Kicillof afina sintonía con Pablo Moyano y mira al 2027 en plena guerra con La Cámpora

El Gobernador bonaerense mantuvo un encuentro con uno de los lideres camioneros y encontró el respaldo de más de 30 dirigentes sindicales. "El peronismo se tiene que dejar de joder y llegar a la unidad", dijo el dirigente gremial tras la reunión.

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