18 de junio de 2026
MODIFICACION
Ajuste por inflación: así quedarían los nuevos mínimos de Ganancias
Las deducciones y escalas se actualizarán desde julio, mientras ARCA intensifica los controles sobre los gastos declarados.
Si la inflación de junio se ubica cerca del 2%, el acumulado del primer semestre alcanzará aproximadamente entre 16,5% y 17%. Ese porcentaje determinará una nueva actualización del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, elevando el mínimo no imponible a alrededor de $2,9 millones netos mensuales para un empleado soltero y sin hijos.
La modificación surge del esquema aprobado el año pasado, que establece la actualización semestral de escalas y deducciones según la inflación registrada en los seis meses previos. De confirmarse las estimaciones privadas para junio, el ajuste será superior al 14% aplicado en el primer semestre de 2026, que se calculó sobre la inflación acumulada durante la segunda mitad de 2025.
Actualmente, el piso para comenzar a tributar es de $2.490.037 netos mensuales, equivalente a unos $3 millones brutos para un trabajador sin cargas de familia. Con la actualización prevista para julio, el umbral subiría a cerca de $3,49 millones brutos y $2,9 millones netos.
Según las proyecciones, los nuevos mínimos quedarían en aproximadamente $2,9 millones netos para un soltero sin hijos, $3,37 millones para un casado sin hijos y $3,85 millones para un casado con dos hijos. Los valores definitivos dependerán del dato oficial de inflación de junio.
Por tratarse de un impuesto anual, quienes hayan sufrido retenciones superiores a las que correspondían podrán recibir reintegros en la liquidación anual. En paralelo, ARCA intensificó los controles sobre las deducciones declaradas por los empleados, especialmente en rubros como vestimenta laboral, donde se detectaron casos con montos considerados excesivos.