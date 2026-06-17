17 de junio de 2026
LEGISLATURA
La oposición evalúa pedir una sesión especial por la falta de actividad en el Senado
El senador Diego Valenzuela deslizó la posibilidad de realizar el pedido debido a la falta de sesiones ordinarias en la Cámara Alta después de asumir como presidente de la comisión de Asuntos Municipales.
En el Senado bonaerense son cada vez más las voces que recriminan la falta de sesiones ordinarias durante el 2026. El pasado martes cuando se conformó la comisión de Reforma Política, la senadora Malena Galmarini sostuvo que es una “vergüenza” que el Senado no sesione y cuestionó que la interna peronista afecta en el funcionamiento de la Cámara.
A esta voz se le sumó la de Diego Valenzuela. El senador libertario quedó confirmado como presidente de la comisión de Asuntos Municipales y en diálogo con La Tecla deslizó la posibilidad de pedir una sesión especial para apurar a la presidencia de la Cámara para que convoque a sesión ordinaria.
Tras conformarse la comisión, Valenzuela dijo que evalúan pedir la sesión especial porque “no nos deja cómodo no trabajar, no sesionar”. Allí añadió: “Si bien hoy pusimos en marcha la comisión y hay algunas que ya arrancaron, estamos muy demorados. Estamos peor que en la pandemia. Así que estamos considerando desde el lugar nuestro, que somos 10 senadores, de La Libertad Avanza, quizá en diálogo con otros bloques que tienen afinidades de lo que hay que hacer con la provincia, con nosotros, poder avanzar con algún pedido de sesión especial o, bueno, mover la rueda”.
“No podemos cruzarnos de brazo y dar por sentado que por la interna oficialista no se sesiona, porque además es por eso. Acá hay una interna entre el oficialismo del Gobernador y el oficialismo de La Cámpora, que se expone en esta demora con los 17.000.000 de bonaenses como rehenes”, añadió el exintendente de Tres de Febrero.
También dejó sus sensaciones tras quedar al frente de la comisión: “Muy contento, orgulloso. Después de diez años como intendente, el pueblo me puso acá en el Senado por la Primera sección. Y poder traer esa experiencia trabajando con el resto de los senadores. Somos 4 exintendentes o intendentes en uso de licencia, y me parece que eso nos da una experiencia interesante para para volcar en proyectos”.
“Como dije antes, por un lado, la frustración de ver que el senado no está sesionando, que recién ahora se están conformando las comisiones, estamos a mitad de año. Me parece que los bonaerenses se merecen otra cosa”, añadió el intendente de Tres de Febrero en uso de licencia.
En esa línea, Valenzuela dijo que hay que “tratar de aprovechar este que es un año no electoral para no tener una comisión que trabaje proyectos de declaración”. Y argumentó: “Acá hay 96 proyectos vigentes en la comisión y 95 son de declaración. 1 solo es proyecto de ley”.
“No puede ser que en una provincia con 135 municipios qué hacemos de todo con tanta garra se le dan tantas respuestas a los bonaerenses, estemos con normativa vieja, con situaciones que no se han considerado en términos de descentralización", cerró el legislador