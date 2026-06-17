Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de junio de 2026 LEGISLATURA

La oposición evalúa pedir una sesión especial por la falta de actividad en el Senado

El senador Diego Valenzuela deslizó la posibilidad de realizar el pedido debido a la falta de sesiones ordinarias en la Cámara Alta después de asumir como presidente de la comisión de Asuntos Municipales.

Compartir