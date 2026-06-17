El topples de Wanda Nara: a puro festejo mundialista

Mientras millones de argentinos esperaban con ansiedad el debut de la Selección en el Mundial 2026, Wanda Nara volvió a convertirse en tendencia por una publicación que causó un fuerte impacto en las redes sociales. La empresaria compartió una serie de fotografías de su intimidad y una de ellas se llevó toda la atención de sus seguidores.



La imagen más comentada fue una selfie frente al espejo en la que apareció posando en topless, cubriendo estratégicamente su cuerpo. La postal se viralizó rápidamente y acumuló miles de reacciones, comentarios y compartidos en cuestión de minutos.



Fiel a su estilo, Wanda acompañó la publicación con una breve frase y dejó que las imágenes hablaran por sí solas. El álbum también incluyó momentos de su rutina diaria, sesiones de entrenamiento, cuidados de belleza y distintos rincones de su hogar, una combinación que suele generar gran repercusión entre sus millones de seguidores.



La conductora ya había generado comentarios días atrás con otras publicaciones de alto impacto desde un spa, donde compartió fotografías de sus momentos de relax y bienestar personal. Sus posteos volvieron a confirmar el enorme alcance que mantiene en las plataformas digitales y su capacidad para instalarse rápidamente entre los temas más comentados.

