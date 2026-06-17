Cambios en el Ministerio de Gobierno: Marisol Merquel dejó su puesto

El Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la aceptación de la renuncia presentada por Marisol Merquel a su cargo de Planta Temporaria-Personal de Gabinete del Subsecretario de Coordinación y Control de la Gestión.

La salida fue establecida a partir del 1° de junio de 2026 mediante una resolución publicada en el marco del expediente administrativo correspondiente. Merquel había sido designada en esa función a través de una resolución del propio Ministerio de Gobierno durante 2026.

El documento oficial señaló que la Dirección de Sumarios Administrativos informó que la funcionaria no contaba con actuaciones pendientes de resolución y que también intervino la Dirección Provincial de Personal, dependiente de la Secretaría General.

Merquel había tenido una extensa trayectoria política en la provincia de Buenos Aires. Fue diputada provincial por la sexta sección electoral y ocupó la vicepresidencia de la Cámara de Diputados bonaerense entre 2017 y 2019. Además, en 2021 había sido designada al frente del Consejo Nacional de Políticas Sociales, organismo dependiente de la Presidencia de la Nación.