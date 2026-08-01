Capital Humano desafía el paro docente y exige garantizar el 75% de las clases el lunes

RELEVAMIENTO

Kicillof emerge como el rival de Milei y PBA se consolida como la gran batalla 2027 Una encuesta nacional ubica al gobernador bonaerense como el principal competidor del Presidente en la carrera hacia 2027. Milei conserva la ventaja, pero necesitaría un balotaje para imponerse. La disputa por la Provincia ya asoma como el eje central de la próxima pelea por el poder.