Capital Humano desafía el paro docente y exige garantizar el 75% de las clases el lunes
A horas de la medida de fuerza convocada por CTERA, el Ministerio de Capital Humano recordó que la educación es un servicio esencial y advirtió que los gremios deberán garantizar una cobertura mínima del 75% de las clases. El paro coincidirá con el regreso a las aulas en varias provincias.
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El Ministerio de Capital Humano advirtió que ante la convocatoria anunciada por CTERA a un paro nacional docente para el próximo lunes, "se encuentra plenamente vigente la Ley N.° 27.802 de Modernización Laboral, que establece a la educación como servicio esencial".
En este sentido, la cartera que conduce Sandra Pettovello remarcó que "el artículo 101 de la norma dispone la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio durante las medidas de acción directa".
"Dicha norma asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y de los porcentajes de operatividad previstos en ella, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles", se señaló en un comunicado.
Al respecto, se advirtió que "el incumplimiento por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables".
"El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de la legislación en vigor, promoviendo así que se pueda acceder a la educación aún durante las medidas de fuerza", finalizó el comunicado.
Cabe mencionar que la medida será, en principio, por 24 horas y coincidirá con la vuelta a clases que tenían previsto la Provincia de Buenos Aires, y otros distritos.
Según el comunicado de CTERA y otros sindicatos, el paro persigue otros reclamos como el retorno “inmediato” del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y mayor presupuesto para los establecimientos y programas escolares.