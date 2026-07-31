Los candidatos caminan en campaña y Duhalde se suma a una juntada
Varios intendentes comienzan a posicionarse como posibles sucesores de Axel Kicillof y comenzaron con sus recorridas de campaña. Un reconocido intendente viajará a Bahía Blanca acompañado del expresidente
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Falta mucho tiempo para las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires pero ya hay varios dirigentes anotados en la lucha para ser el nuevo gobernador. Algunos intendentes comenzaron a recorrer distintos puntos del suelo bonaerense y hay un expresidente que empezó a jugar y acompañará a un alcalde en una recorrida de campaña.
Uno de los que empezará a caminar con intenciones de sentarse en el sillón de Dardo Rocha es el intendente de La Plata, Julio Alak. El exministro de Justicia de Kicillof e integrante del Movimiento Derecho a Futuro estará en Bahía Blanca el próximo martes 4 de agosto, acompañado nada más y nada menos que por el expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde.
Alak desde hace tiempo se viene mostrando con varios dirigentes. En su última aparición pública, mantuvo un encuentro con la diputada nacional por Córdoba, Natalia de la Sota. Alak tuvo una fuerte amistad con su padre y se efectuó el encuentro entre dirigentes tras varios meses donde tenían que posponer la reunión.
A través de su cuenta de Instagram, Duhalde expresó: “El próximo martes 4 de agosto estaremos junto al Dr Julio Alak, Intendente de la Ciudad de La Plata, en un encuentro en el Centro de Empleados de Comercio, Rodríguez 60, a partir de las 16hs. Vamos a conversar sobre la situación actual de la Provincia de Buenos Aires, la sexta seccion electoral y el País en general. Nos acompañarán autoridades municipales, concejales, dirigentes sindicales y representantes de Instituciones”.
Días atrás, el propio Duhalde había expresado su deseo de que algún intendente, como Julio Alak o Jorge Ferraresi, sea el próximo candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el peronismo.
Por su parte, el propio Jorge Ferraresi también camina la provincia desde hace tiempo para ser una opción viable en la próxima elección bonaerense. Desde que renunció a la intendencia de Avellaneda, mantuvo reuniones con militantes en distintos municipios gobernados por la oposición como lo son Tres de Febrero, San Nicolás y Zárate.
Por su parte, tuvo que suspender una actividad que tenía prevista para este viernes en Chivilcoy, por las condiciones climáticas desfavorables y todavía no hay fecha para la reprogramación.
El exintendente de Avellaneda también se muestra recurrentemente con distintos dirigentes. Mantuvo encuentros con intendentes de la talla de Federico Otermín (Lomas de Zamora), Fabián Cagliardi (Berisso) y Francisco Echarren (Castelli).
Intentó sumar adhesiones por fuera del peronismo con diversas reuniones con el legislador Fabián Luayza y se vio las caras con el hijo del histórico exintendente de Berazategui, Patricio Mussi.