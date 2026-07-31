Los artistas que reinventaron su carrera en solitario

En la historia de la música popular existen momentos en los que un artista decide abandonar o complementar el trabajo colectivo para emprender un camino propio. Lo que en muchos casos podría haber significando un riesgo se convirtió en una oportunidad de consolidar una identidad más personal, ampliar el alcance comercial y dejar una huella indeleble.



Uno de los ejemplos más paradigmáticos es el de Phil Collins. Como baterista y luego vocalista de Genesis, había contribuido a llevar a la banda desde el rock progresivo hacia un sonido más accesible y masivo. Sin embargo, en 1981 presentó Face Value, su primer álbum en solitario. El sencillo “In the Air Tonight”, con su emblemática entrada de batería, se convirtió en un himno instantáneo. A partir de ahí, Collins construyó una carrera paralela de enorme trascendencia: álbumes como No Jacket Required y …But Seriously generaron éxitos consecutivos (“Sussudio”, “One More Night”, “Against All Odds”, “Another Day in Paradise”), ventas multimillonarias y una presencia constante en las listas internacionales. Su capacidad para equilibrar baladas emotivas con temas bailable y de contenido social lo consolidó como una de las figuras dominantes de esa era.



Otro caso destacado es el de Sting. Tras disolverse The Police a mediados de los 80, el cantante y bajista inglés apostó por una propuesta más ecléctica que incorporaba jazz, world music y referencias literarias. Álbumes como The Dream of the Blue Turtles y …Nothing Like the Sun le permitieron explorar terrenos que el formato de trío rock no siempre admitía, al tiempo que mantenía una relevancia comercial y artística de primer orden. Su carrera solista no solo amplió su público, sino que lo consolidó como compositor sofisticado y figura cultural más allá del rock.



George Michael ofrece un recorrido distinto pero igualmente revelador. Como parte de Wham!, había dominado las listas con un pop alegre y juvenil. Al independizarse, con Faith (1987) demostró una madurez compositiva y una presencia escénica que lo convirtieron en uno de los mayores superestrellas de la década. Canciones como “Faith”, “Father Figure” y “One More Try” combinaban soul, pop y sensibilidad personal, y su posterior trabajo continuó explorando temas más profundos sin renunciar al éxito masivo.



En el ámbito británico de las boy bands, Robbie Williams representa el salto del éxito juvenil a una carrera adulta de gran envergadura. Tras su salida de Take That, enfrentó escepticismo inicial, pero con Life thru a Lens y especialmente con el sencillo “Angels” logró una conexión emocional que lo transformó en uno de los artistas más taquilleros del Reino Unido y de gran parte de Europa. Su combinación de showmanship, humor y baladas potentes le permitió sostener una trayectoria longeva y llena de giras masivas.



También cabe mencionar a Gwen Stefani, quien con No Doubt había impulsado el ska-punk y el pop-rock de los 90. Su debut solista Love. Angel. Music. Baby. (2004) la posicionó en el pop mainstream con un enfoque más electrónico, colorido y personal, abriendo una nueva etapa que incluyó éxitos como “Hollaback Girl” y una consolidación como figura de la moda y la cultura popular.Estos ejemplos, junto a otros como Peter Gabriel (ex Genesis), Bryan Ferry (Roxy Music) o incluso figuras posteriores, ilustran un patrón común: el paso a la carrera solista no necesariamente implica ruptura total con el pasado grupal, sino una redefinición.