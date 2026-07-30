Hollywood oscuro: las historias desgarradoras que la industria prefirió olvidar

El cine regaló al mundo íconos inolvidables, pero muchas veces cobró un costo humano devastador. Estas son algunas de las historias más desgarradoras.



Judy Garland fue destruida por el sistema de estudios. Desde los 13 años, Metro-Goldwyn-Mayer le impuso dietas extremas, anfetaminas para trabajar y barbitúricos para dormir. Sufrió control absoluto, críticas constantes sobre su físico y, según testimonios, acoso sexual por parte de ejecutivos. Murió en 1969, a los 47 años, por una sobredosis de barbitúricos.



Por otra parte, el artista Brandon Lee fue víctima de la negligencia que apagó una promesa en pleno rodaje. Sucede que el 31 de marzo de 1993, durante la filmación de El Cuervo, recibió un disparo real de una pistola de utilería por una serie de fallos de seguridad. Murió 12 horas después, a los 28 años, por una hemorragia interna. El caso cambió para siempre los protocolos con armas de fuego en los sets.



Asimismo, Judith Barsi fue asesinada a los 10 años por su propio padre. La prometedora actriz infantil (conocida por poner voz a Ducky en En busca del valle encantado y Anne-Marie en Todos los perros van al cielo) vivía en un hogar marcado por la violencia doméstica. El 25 de julio de 1988, su padre, József Barsi, la asesinó de un disparo mientras dormía, mató también a su madre Maria y luego prendió fuego a la casa antes de suicidarse en el garaje. Tenía solo 10 años.



Brittany Murphy tuvo una muerte súbita rodeada de misterio. De esta manera, la actriz de Clueless y 8 Mile colapsó en su casa de Hollywood Hills el 20 de diciembre de 2009 y murió a los 32 años. El forense determinó que la causa fue neumonía, agravada por anemia severa por deficiencia de hierro e intoxicación por múltiples medicamentos (principalmente para resfriado y analgésicos con receta). Cinco meses después, su marido Simon Monjack falleció en la misma casa por causas similares, lo que generó numerosas teorías y especulaciones.



El 31 de octubre de 1993, el joven actor River Phoenix de Cuenta conmigo y Mi Idaho privado colapsó en la vereda del club The Viper Room, en West Hollywood, tras sufrir convulsiones. Murió a los 23 años por una sobredosis aguda de múltiples drogas: niveles letales de cocaína y heroína (detectada como morfina), además de trazas de Valium, marihuana y efedrina. Fue una de las muertes más impactantes de la generación de actores jóvenes de los 90.



Estos casos, junto a muchos otros, recuerdan que detrás del brillo de las pantallas siempre existió un lado oscuro que la industria prefería no mostrar. Las leyendas del cine nacieron, en demasiadas ocasiones, a costa de vidas rotas.